Чемодан за миллион и уникальный хрусталь: Киркоров показал подарки на день рождения
30 апреля королю отечественной эстрады исполнилось 54 года. Роскошная вечеринка состоялась 2 мая.
Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Подарки на 54-летние певца Филиппа Киркорова вышли не менее роскошными, чем его грандиозная вечеринка. Артист поделился итогами празднования с подписчиками в Instagram.
Он начал показ с многочисленных цветочных букетов на лестнице в свой особняк.
«Какой классный день! Какое классное послевкусие. Было классно! Как красиво! Спасибо вам, дорогие гости, за это невероятный праздник, — сказал Киркоров на камеру. — Сколько всего у меня тут — хожу, а у меня праздник продолжается».
Затем артист приступил к распаковке даров. Дизайнер Валентин Юдашкин вручил ему сумку собственного производства — Киркоров пообещал взять ее на «Евровидение». Пуховик от Игоря Гуляева тоже пришелся артисту по нраву, как и массивная цепь Lanvin Paris от телеведущей Ксении Собчак.
Но по-настоящему дорогими подарками одарили короля отечественной эстрады другие гости его вечеринки. Так, супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов презентовали ему несколько наборов посуды, среди которых были фужеры из хрусталя от Baccarat. Стоимость такого набора составляет несколько сотен тысяч рублей.
А особенно порадовала Киркорова Алиса Лобанова. Искусствовед и владелица сети магазинов игрушек подарила ему чемодан Louis Vuitton — таких в мире всего несколько штук. Его стоимость достигает 1,6 миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров в день рождения отведал торт в виде Баскова.
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