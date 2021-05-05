Чемодан за миллион и уникальный хрусталь: Киркоров показал подарки на день рождения

Подарки на 54-летние певца Филиппа Киркорова вышли не менее роскошными, чем его грандиозная вечеринка. Артист поделился итогами празднования с подписчиками в Instagram.

Он начал показ с многочисленных цветочных букетов на лестнице в свой особняк.

«Какой классный день! Какое классное послевкусие. Было классно! Как красиво! Спасибо вам, дорогие гости, за это невероятный праздник, — сказал Киркоров на камеру. — Сколько всего у меня тут — хожу, а у меня праздник продолжается».

Затем артист приступил к распаковке даров. Дизайнер Валентин Юдашкин вручил ему сумку собственного производства — Киркоров пообещал взять ее на «Евровидение». Пуховик от Игоря Гуляева тоже пришелся артисту по нраву, как и массивная цепь Lanvin Paris от телеведущей Ксении Собчак.

Но по-настоящему дорогими подарками одарили короля отечественной эстрады другие гости его вечеринки. Так, супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов презентовали ему несколько наборов посуды, среди которых были фужеры из хрусталя от Baccarat. Стоимость такого набора составляет несколько сотен тысяч рублей.

А особенно порадовала Киркорова Алиса Лобанова. Искусствовед и владелица сети магазинов игрушек подарила ему чемодан Louis Vuitton — таких в мире всего несколько штук. Его стоимость достигает 1,6 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров в день рождения отведал торт в виде Баскова.