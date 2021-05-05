Принц Уильям рассказал о празднике в честь дня рождения принцессы Шарлотты

Единственной дочери герцогов Кембриджских, Шарлотте, на днях исполнилось шесть лет. Отец девочки, принц Уильям рассказал, как прошел праздник, посвященный дню рождения юной леди.

«В прошлом году ее день рождения праздновали во время локдауна, но в этом мы смогли пригласить хотя бы еще одну семью. Дети растут поразительно быстро. И за этим так весело наблюдать!» — цитирует принца Уильяма британский журнал «Hello!».

На официальной странице королевской четы в Instagram в тот же день опубликовали фото с юной леди Лотти, как ее называют в семье. На своем празднике принцесса была милом платьице в цветочек, которое покорило фанатов монаршей семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сети пользователи пришли в восторг от удивительного внешнего сходства принцессы Шарлотты и ее бабушки — королевы Елизаветы II.