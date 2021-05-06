Расчлененное тело нашли в сумке под Петербургом

Части расчлененного женского тела нашли правоохранители под Санкт-Петербургом. Как стало известно 5-tv.ru, они лежали в сумке неподалеку от кладбища у города Сертолово Ленинградской области. На месте происшествия работают следователи.

По предварительной информации, расчлененное тело принадлежит пожилой жительнице Сертолово, которая пропала еще летом прошлого года. В ее убийстве и последующем расчленении подозревается 40-летний сын женщины.

Ранее предполагалось, что он разрезал тело на три части ножовкой по металлу, после чего разложил голову, туловище и ноги по мусорным пакетам, которые затем где-то закопал. Сейчас ее останки удалось найти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тревогу забила сестра пропавшей женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).