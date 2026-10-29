Придется говорить с несимпатичными людьми: Ушаков о диалоге России и ЕС

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Однако на трехсторонней встречи в Абу-Даби представителей Европы не будет.

Переговоры России и Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ушаков отметил, что РФ придется вести диалог с несимпатичными людьми из ЕС

Когда-нибудь России придется вести диалог с представителями Евросоюза. Об этом информационной службе «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналистов интересовала возможность переговоров между Россией и ЕС.

«Ну, рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны», — прокомментировал Ушаков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС готовится выбрать переговорщика для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В Брюсселе растет понимание того, что разговаривать с Москвой все же придется.

Но на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби европейские страны участия точно не примут, даже если купят билет в этот город.

Также 5-tv.ru писал о том, что Кремль не считает разговор Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом контактом с Европой. Москву интересовала прежде всего прямая связь с руководителями двух важных для России приграничных государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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