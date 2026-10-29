Дочери убитого экс-мэра Самары стало плохо в суде

Дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмиле стало плохо во время заседания по делу об убийстве ее родителей. Это произошло после допроса обвиняемой — внучки погибших Екатерины Бельской. Слушание перенесли. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Во время заседания прокурор спросил Бельскую, могли ли ее бабушка и дедушка испытывать страдания 29 декабря 2024 года, когда, по версии следствия, они уже практически не двигались. Обвиняемая воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

Виктор Тархов и его супруга Наталья, по версии следствия, были убиты собственной внучкой Екатериной Бельской и ее сообщниками в декабре 2024 года. Злоумышленники отравили супругов, после чего заморозили тела с помощью азота, расчленили их и спрятали останки в мусорных контейнерах.

После убийства Бельская и ее сообщники похитили деньги и драгоценности Тарховых, а также продали их автомобиль. О пропаже бывшего мэра Самары и его жены правоохранителям 31 января 2025 года сообщил друг семьи. После обращения возбудили уголовное дело об убийстве.

Уже 5 февраля по подозрению в преступлении задержали внучку супругов Екатерину Бельскую. Камеры в подъезде дома, где она жила, зафиксировали, как девушка выносила пластиковые емкости.

Позже стало известно, что после убийства Бельская пыталась скрыть следы преступления. По данным следствия, она измельчила останки родственников и смешала их с гречкой, чтобы скрыть запах. Затем девушка вызвала сантехника для прочистки слива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка экс-мэра Самары Тархова частично признала вину в убийстве родственников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.