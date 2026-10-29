Дочери убитого экс-мэра Самары стало плохо в суде
Слушание по этому делу перенесли.
Фото: © РИА Новости/Альберт Дзень
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Дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмиле стало плохо во время заседания по делу об убийстве ее родителей. Это произошло после допроса обвиняемой — внучки погибших Екатерины Бельской. Слушание перенесли. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Во время заседания прокурор спросил Бельскую, могли ли ее бабушка и дедушка испытывать страдания 29 декабря 2024 года, когда, по версии следствия, они уже практически не двигались. Обвиняемая воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.
Виктор Тархов и его супруга Наталья, по версии следствия, были убиты собственной внучкой Екатериной Бельской и ее сообщниками в декабре 2024 года. Злоумышленники отравили супругов, после чего заморозили тела с помощью азота, расчленили их и спрятали останки в мусорных контейнерах.
После убийства Бельская и ее сообщники похитили деньги и драгоценности Тарховых, а также продали их автомобиль. О пропаже бывшего мэра Самары и его жены правоохранителям 31 января 2025 года сообщил друг семьи. После обращения возбудили уголовное дело об убийстве.
Уже 5 февраля по подозрению в преступлении задержали внучку супругов Екатерину Бельскую. Камеры в подъезде дома, где она жила, зафиксировали, как девушка выносила пластиковые емкости.
Позже стало известно, что после убийства Бельская пыталась скрыть следы преступления. По данным следствия, она измельчила останки родственников и смешала их с гречкой, чтобы скрыть запах. Затем девушка вызвала сантехника для прочистки слива.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка экс-мэра Самары Тархова частично признала вину в убийстве родственников.
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