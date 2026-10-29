Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2027–2029 годы

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

За документ проголосовали 372 депутата, 51 воздержался.

Госдума одобрила бюджет на 2027–2029 годы в первом чтении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

За документ проголосовали 372 депутата, против не высказался никто, еще 51 парламентарий воздержался. Законопроект представил вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Председатель государственной думы Вячеслав Володин напомнил о ключевых задачах проекта бюджета. Он добавил, что все задачи решаемы, хотя бюджет принимается в непростых условиях, когда против России введено 35 480 санкций.

«Ключевые приоритеты бюджета сохранены: это выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами, решение задач специальной военной операции, обеспечение победы в СВО и вопросы достижения поставленных президентом национальных целей развития», — подчеркнул Антон Силуанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Соцфонде назвали минимальный размер пособия на ребенка в 2027 году. Оно может составить 11 395 рублей. В последующие годы размер минимальной поддержки семей с детьми также может возрасти: в 2028-м он прогнозируется на уровне 11 850 рублей, а в 2029-м — 12 325 рублей.

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