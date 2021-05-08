Смертельное ДТП произошло в пригороде Петербурга. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с последствиями страшной аварии.

Трагедия случилась на внутреннем Московском шоссе в районе города Пушкин. Иномарка по неустановленной пока причине вылетела с дороги рядом с виадуком, ее разорвало из-за столкновения с бетонной плитой.

В результате случившегося погиб водитель легковушки. Его тело застряло в салоне автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Были ли в машине пассажиры, на данный момент неизвестно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий смертельной аварии на КАД в Петербурге перед съездом на Мурманское шоссе. Там в результате ДТП автомобиль Volkswagen перевернулся на бок, и погиб один человек.