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«Очень неожиданная смерть!» — в Москве простились с дрессировщиком Багдасаровым

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 129

Укротитель тигров Эдгард Запашный рассказал 5-tv.ru о последних днях жизни именитого циркового артиста.

Фото, видео: www.globallookpress / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Церемония прощания с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым завершилась в столичном Цирке на Цветном бульваре. Об этом сообщает РИА Новости в со ссылкой на Росгосцирк.

На траурном мероприятии присутствовали глава Росгосцирка Сергей Беляков, директор большого Московского цирка Эдгард Запашный, народный артист России Николай Павленко, руководитель Союза цирковых деятелей Евгений Биляуэр, дрессировщики Андрей Корнилов, Виктор Тихонов, цирковой продюсер Гия Эрадзе, а также певец Стас Костюшкин.

О своей скорби в интервью 5-tv.ru рассказал Эдгард Запашный. По его словам, несмотря на то, что с Багдасаровым у них была большая разница в возрасте, скончавшийся артист называл его другом.

«Это очень неожиданная смерть, потому что он был полон сил», — поделился Запашный.

За несколько недель до смерти они общались, и Багдасаров рассказывал товарищу о своих планах.

«Всегда приятно, когда человек вышел на пенсию, но не отпустил цирк. Он так долго делился своими планами, так долго говорил о видении, его беспокоила очередная смена руководства в Росгосцирке. Он хотел в очередной раз быть полезным. Это так приятно. Это так стимулирует», — отметил артист.

Теперь дело Багдасарова, создавшим целую цирковую династию, предстоит продолжать его детям и внукам, заключил Запашный.

Похороны народного артиста России на Троекуровском кладбище в Москве. Как писал 5-tv.ru ранее, Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни. Изначально сообщалось, что он умер от коронавируса, однако затем сын дрессировщика уточнил, что этот диагноз не подтвердился, а смерть наступила из-за бронхита, осложненного бактериальной инфекцией.

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