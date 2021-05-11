Слышны взрывы и стрельба: сообщения о ЧП в школе Казани начали поступать за 13 минут до приезда Росгвардии

Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в казанской гимназии № 175 более 20 раз, причем первые сообщения о ЧП начали поступать в 9:18, то есть за 13 минут до приезда наряда ППС.

Согласно эксклюзивной информации 5-tv.ru, звонки поступали по несколько раз в минуту. Тревогу били как случайные прохожие, так и знакомы и родственники находившихся внутри учеников.

«Взрыв в школе, идет дым из окон»;

«Взрывы и стрельба в школе»;

«В школе стреляют и взрывают»;

«Стрельба в школе, ранены дети»;

«Дети прыгают из окон», — так звучали отдельные сообщения заявителей.

Ранее сообщалось, что работавшая на вахте женщина нажала на тревожную кнопку в 9.28 Наряд Росгвардии прибыл на место через три минуты и 30 секунд после нажатия тревожной кнопки. Следом по линии 112 появился наряд ППС. Именно за эти считанные минут нападавший успел вбежать в один из классов и расстрелять детей.

Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на школу № 175 в Казани погибли десять человек, включая восемь детей. 31 человек, 26 из которых дети, госпитализированы. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом.

Как рассказывал 5-tv.ru, подозреваемый в нападении на казанскую школу Ильназ Галевиев привел в действие в стенах учебного заведения самодельное взрывное устройство и расстрелял учеников восьмого класса прямо в кабинете во время урока.