Десятки патронов и пафосная экипировка: эксклюзивные фото из школы Казани
Подозреваемый в массовом расстреле учеников и сотрудников образовательного учреждения тщательно готовился к нападению.
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фотографии из школы № 175 города Казань, где в результате нападения погибли ученики и сотрудники.
На них видно, что подозреваемый в нападении Ильназ Галевиев тщательно подготовился. С собой у него были десятки патронов для гладкоствольного оружия. А для пущей значимости у него была пафосная черная экипировка и маска на лице, на которой красовалась надпись красными буквами: «БОГ». В гимназии он устроил настоящее боевое действие — подорвал самодельное взрывное устройство и расстрелял десятки человек.
По информации 5-tv.ru, Галевиев начал готовиться еще в феврале этого года. Школу, на которую он совершил нападение, юноша окончил в 2017 году, после чего послупил в ТИСБИ. На допросе нападавший заявил, что два месяца назад он осознал, что является Богом и решил об этом заявить миру.
Как сообщила одна из учительниц, Галевиев расстрелял учеников 8 «А» класса прямо в кабинете, а потом пошел стучаться в соседние кабинеты, где после объявления директора по громкой связи, закрылись ученики других классов.
По последним данным, жертвами трагедии стали девять человек, из них семеро — дети. Двадцать один человек госпитализирован. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим. К месту трагедии жители Казани несут цветы, а также встают в длинные очереди в республиканские больницы, чтобы сдать кровь для пострадавших.
Соболезнования семьям погибших выразил президент России Владимир Путин. Он дал поручение главе Росгвардии рассмотреть в срочном порядке вопрос об ужесточении оборота гражданского оружия.
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