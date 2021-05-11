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«Похудел»: Госпитализированный Топалов рассказал о самочувствии после операции

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Алексей Хитров
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Певец по-прежнему держит в тайне причину хирургического вмешательства.

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов порадовал своих подписчиков в Instagram новостями о своем хорошем самочувствии и скорой отправке домой.

«Классные праздники. Отдохнул, не пил, правильно питался, посидел на диете, похудел, бороду отрастил, дал семье от себя отдохнуть… Хорошие праздники. Класс!» — рассказал Топалов в сторис.

Певец добавил, что чувствует себя намного лучше, а в таких условиях, как у него в клинике, вообще «грех жаловаться — все просто шикарно: тепло, уютно, хорошо».

«Все очень хорошо. Думаю, что скоро я окажусь, наконец-таки, дома. Ура!» — возликовал артист.

Как сообщал 5-tv.ru, о госпитализации Влада Топалова стало известно 5 мая. Артист выложил в сеть фото и видео из больничной палаты, где была хорошо видна трубка, торчащая из его живота. Голос певца был слабым, хотя он и пытался шутить. О том, что именно случилось со звездой, неизвестно: ни он, ни его окружение информацию не раскрывают. Супруга певца — телеведущая Регина Тодоренко проговорилась лишь, что ему сделали некую «плановую операцию».

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