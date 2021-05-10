Известная российская ведущая Регина Тодоренко устала от постоянных сплетен и ложных слухов, которые начали распространяться в сети относительно операции ее мужа Влада Топалова. Несколькими днями ранее поп-исполнитель попал в больницу, где перенес хирургическое вмешательство. Как призналась супруга артиста, девять часов она переживала и ждала новостей от врачей, хотя изначально предполагалось, что операция продлится примерно в четыре раза меньше.

Сейчас Топалов продолжает лечиться в клинике, где находится под пристальным наблюдением медиков, а Тодоренко приходится сталкиваться с массой хейта, вопросов и ложных слухов в соцсетях. Наконец, ведущая решила расставить точки над «i».

«Именно поэтому я призываю перепроверять информацию и всегда отталкиваться от первоисточника. <…> Конечно, без средств массовой информации мы пропадем! Главное, чтоб информация была достоверна! Ведь из 102-х изданий, что напечатали об операции Влада, только 7 удостоились позвонить нам лично и удостовериться в случившемся. В такие моменты эффективнее самому написать о своей личной жизни, чем потом отбиваться от клеветы! Уж лучше из первых уст, правда?» — обратилась к своей аудитории Регина.

Instagram @reginatodorenko

Впрочем, и после такого развернутого поста нашлись недоброжелатели, которые поспешили поделиться с Тодоренко своими «диванными» советами и не смогли удержаться от вопросов. Однако всем критикам знаменитость отвечала довольно резко.

«Так напишите правду и здесь! Что все же случилось? Чтобы потом не слушать сплетни о себе!» — возмутилась подписчица.

«У мужа плановая операция, полегчало?» — не выдержала Тодоренко.

Как и следовало ожидать, дальше комментаторы принялись обсуждать, как плановая операция могла привести к тому, что звезда чуть не потеряла мужа — ведь именно в этом она признавалась ранее.