Состояние госпитализированного Влада Топалова находится в норме. Угрозы жизни и здоровью музыканта нет. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала PR-директор певца Нина Пономаренко.

О госпитализации Топалов сообщил фанатам посредством Instagram. Он разместил в соцсети несколько кадров, где лежит на больничной койке с трубкой, торчащей из живота. Музыкант пытается шутить, но заметно, что он еще слаб.

Что именно произошло с артистом, Пономаренко уточнять не стала. Однако заверила, что беспокоится о нем не стоит.

«Все у всех прекрасно», — заявила PR-директор Влада Топалова.

5-tv.ru

Однако менеджер Юрий, сотрудничающий с артистом, оказался не в курсе ситуации. Мужчина отметил, что менее суток назад общался с Топаловым и тот чувствовал себя хорошо. Никакой информации о госпитализации артиста ему не поступало.

«Я не знаю. Я с ним общался буквально вот-вот. Все нормально», — сказал Юрий и пообещал в ближайшее время прояснить ситуацию.

5-tv.ru

Ранее поступала информация о госпитализации телеведущей Регины Тодоренко — супруги Влада Топалова. Звезда выложила в Instagram фото, где совершенно уставшая лежит на больничной кушетке. Она не уточнила, что делает в медучреждении, поэтому поклонники подумали, что несчастье произошло именно с ней.

Впоследствии Регина поделилась трогательным фото с супругом. Но подписала его так, что фолловеры невольно задумались о серьезной трагедии с Владом.

«Слава Богу, что живой. Я люблю тебя! В горе и в радости, в болезни и в здравии я с тобой!» — написала Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко с округлившимся животом заявила о намерении снова стать мамой.