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«Надеюсь, похоронят достойно»: Светличная задумалась о смерти после ухудшения состояния

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Егор Измалкин
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В конце апреля актрису госпитализировали из-за проблем с давлением.

«Надеюсь, похоронят достойно»: Светличная задумалась о смерти после ухудшения состояния

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса Светлана Светличная заявила об ухудшении состояния в преддверии своего дня рождения. По словам знаменитости, после выписки из больницы она вновь почувствовала недомогание.

«У меня очень серьезная история. Это голова… голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет», — рассказала она «Собеседнику».

Настроение у артистки совсем не праздничное, так как она отмечает 81-летие, а это для нее большая цифра.

«Я не загадываю ничего, детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно. Если бы вы себя чувствовали так, как я себя ощущаю при каждом выходе из дома…», — поделилась Светличная.

Еще совсем недавно, отметила Светличная, она могла пробежать стометровку и станцевать, чуть заслышав музыку. Сейчас же у нее таких желаний нет.

В конце апреля Светлану Светличную госпитализировали в клиническую больницу имени Юдина в Москве, где она провела несколько дней и была выписана. Первоначально сообщалось, что у знаменитости диагностировали инсульт, но эта информация не подтвердилась. Оказалось, что у нее были проблемы с давлением. Также известно, что в прошлом году журналисты, которые брали у актрисы интервью, уронили ей на голову осветительный прибор — тогда она получила сотрясение мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Светличная стала терять память после госпитализации.

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