Ураза-байрам в 2021 году: история, традиции и суть праздника

Ураза-байрам — один из главных исламских праздников, завершающий один из самых сложных и тяжелых постов в священный месяц Рамадан. Также он известен под названиями «Праздник разговения» и Ид-аль-Фитр. В этот день правоверные мусульмане возносят молитвы и только после этого приступают к праздничной трапезе. 5-tv.ru рассказывает об основных традициях этого праздника и разъясняет, что можно и нельзя делать в этот день.

Особенность Ураза-байрама в том, что это «плавающее» торжество. Так как мусульмане придерживаются не солнечного, а лунного календаря, то дата каждый год сдвигается. В 2021 году она выпадает на 13 мая, так как это первый день Новолуния. Свершение молитв начинается на закате накануне наступления этого дня.

В мусульманских странах этот праздник считается государственным и потому на него даруется людям выходной. В России в некоторых республиках и регионах страны власти сами определяют, делать ли этот день нерабочим. Такая традиция складывается в Башкирии, Чеченской республике, Ингушетии, Дагестане, Татарстане и других регионах.

История Ураза-байрама

Корнями праздник уходит в глубокую древность и считается вторым по значимости в культуре ислама после Курбан-Байрама. Он возник еще в 624 году, во времена пророка Мухаммеда. Широкое распространение получил в эпоху Арабского халифата. На арабском языке он называется Ид-аль-Фитр, что означает «праздник прекращения поста». Испокон веков его отмечали и в Османской империи, и в Египте, и в Афганистане, Пакистане и других исламских странах.

Традиции праздника

Начинается празднование Ураза-байрама на закате, накануне первого дня новой луны. Вечер ознаменуется коллективной молитвой, которая называется Ид-намаз. После нее верующие поздравляют друг друга, и для этого есть специальная фраза: «Ид мубарак!» В переводе она означает — «Желаю тебе благословенного праздника!».

Обязательным в этот день считается раздача специальной милостыни — Закят-аль-Фитр. Ее отдают самым нуждающимся людям: больным, нищим, обездоленным, тем, кто попал в беду. В качестве подаяния могут быть выбраны деньги, вещи, пища. Затем наступает праздничное застолье, когда каждый верующий, который соблюдал жесткий 30-дневный пост, может есть все, что душе угодно, за исключением продуктов, запрещенных в исламе, и алкоголя.

Суть праздника

В этот день помимо основных традиций соблюдаются и другие правила. Так, принято посещать могилы предков, читать на них Коран и молиться за усопших. Считается уместным нанесение визитов родителям, детям, близким родственникам. В этот день нельзя поститься, все верующие предаются отдыху и настроению праздника.

Перед началом общей молитвы мусульмане совершают омовение, наряжаются в праздничные одежды, а также готовят яства к праздничному столу. Особых указаний к тому, что должно быть на столе, нет, но считается, что нужно приготовить самые лучше блюда. Под запретом остаются алкоголь, а также нехаляльная пища.

Что можно и нельзя делать

После того как совершена молитва, снимаются запреты, действовавшие в пост. Так, можно пить и есть. Разрешается курение и использование нюхательного табака.

Запрещается в этот день отдаваться домашним делам и заботам. Нельзя пахать в поле, а также ругаться с близкими.

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