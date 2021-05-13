Группа экс-генералов США поставила под сомнение психическое состояние Байдена

Бывшие генералы США поставили под сомнение физическое и психическое состояние действующего президента США Джо Байдена. Более 120-ти отставных военных 12 мая поставили свои подписи под открытым письмом на портале Flag Officers 4 America.

Отставные генералы намерены привлечь внимание к возможным проблемам со здоровьем у президента Байдена.

«Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью», — вынесли свой вердикт экс-военные.

Также авторы послания усомнились в достоверности последних выборов в Штатах. По их мнению, могли быть серьезные нарушения, которые скрыли ради победы демократа. Причем покрывать это могли спецслужбы.

«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна, — обозначили генералы свою позицию. — ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году».

Авторы письма заявили, что правительство должно поддерживать своих граждан, а не продвигающие свои интересы группировки. А также напомнили, что нынешняя администрация за недолгие месяцы у власти в обход Конгресса США выпустила более полусотни указов. Многие из них отменяют решения, принятые при Дональде Трампе, даже если те были эффективными.

В последнее время здоровью Байдена уделяют очень много внимания. Многие полагают, что президент стал подставной фигурой, а настоящую власть получила вице-президент Камала Харрис. По этой версии демократ не до конца понимает происходящее из-за проблем с памятью. В качестве доказательств приводят его неловкую походку, падение на трапе самолета, ошибки в речах Байдена и то, что он часто пользуется шпаргалками.

Впрочем, и к Камале Харрис у экспертов много вопросов. И главный из них — почему она хохочет в ответ на серьезные вопросы?

Ранее 5-tv.ru писал, что у 130-ти американских дипломатов и военных нашли повреждения мозга. Расследование этого случая взяло на себя ЦРУ.