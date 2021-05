Американский психолог Брайан Рассел объяснил, в чем причина нервного смеха, который часто возникает у вице-президента США Камалы Харрис. Свой комментарий он дал телеканалу Fox News, ведущий которого назвал данное явление «багом».

«Для многих людей смех — это защита от тревожности, которую они испытывают, когда ситуация или тема разговора для них неудобна или вызывает у них неуверенность в себе», — пояснил эксперт.

Kamala Harris laughs when asked if she has plans to visit the border given the crisishttps://t.co/mxgUjXAS2r pic.twitter.com/gAtTy1hVfY