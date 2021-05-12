⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Почему Камала Харрис хохочет в ответ на серьезные вопросы? — мнение психолога

|
Егор Измалкин
20 769

Вице-президента США часто не сдержанна во время интервью. На это обратили внимание журналисты.

Почему Камала Харрис хохочет в ответ на серьезные вопросы? — мнение психолога

Фото: www.globallookpress / CNP/AdMedia

Американский психолог Брайан Рассел объяснил, в чем причина нервного смеха, который часто возникает у вице-президента США Камалы Харрис. Свой комментарий он дал телеканалу Fox News, ведущий которого назвал данное явление «багом».

«Для многих людей смех — это защита от тревожности, которую они испытывают, когда ситуация или тема разговора для них неудобна или вызывает у них неуверенность в себе», — пояснил эксперт.

По его словам, нервный смех может смягчить неудобную ситуацию или тему во время разговора, а также дать человеку несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и сформулировать ответ. По этой же причине люди делают паузу или «мэкают».

«Для некоторых людей смех приятнее. Потому смех, когда он настоящий, это, скорее, рефлекторная, спонтанная реакция. Так что, когда человек реагирует смехом, люди относятся к этому снисходительнее, чем к неловкой паузе», — заключил Рассел.

Харрис все чаще замечают в неуместном смехе во время комментариев журналистам и публичных встречах. Так она расхохоталась, когда ее назвали самым либеральным сенатором в США и после вопроса о том, собирается ли она посетить границу с соседним государством.

Как писал 5-tv.ru ранее, американский президент Джо Байден признался, что Камала Харрис умнее него.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.16
0.02 90.00
0.49
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спи...

Последние новости

8:48
Селин Дион опубликовала редкое фото своей большой семьи и собак
8:40
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
8:39
Стала известна дата похорон погибших при стрельбе в казанской школе
8:38
Тест: Отличите ли вы стихотворения Ахматовой от Цветаевой?
8:30
Сколько лет живут разные знаки зодиака?
8:30
Почему Камала Харрис хохочет в ответ на серьезные вопросы? — мнение психолога

Сейчас читают

День Девяти целителей: что категорически нельзя делать 12 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
«Россия — сверхдержава»: Почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака