Американский психолог Брайан Рассел объяснил, в чем причина нервного смеха, который часто возникает у вице-президента США Камалы Харрис. Свой комментарий он дал телеканалу Fox News, ведущий которого назвал данное явление «багом».

«Для многих людей смех — это защита от тревожности, которую они испытывают, когда ситуация или тема разговора для них неудобна или вызывает у них неуверенность в себе», — пояснил эксперт.

Kamala Harris laughs when asked if she has plans to visit the border given the crisishttps://t.co/mxgUjXAS2r pic.twitter.com/gAtTy1hVfY — RNC Research (@RNCResearch) March 22, 2021

По его словам, нервный смех может смягчить неудобную ситуацию или тему во время разговора, а также дать человеку несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и сформулировать ответ. По этой же причине люди делают паузу или «мэкают».

«Для некоторых людей смех приятнее. Потому смех, когда он настоящий, это, скорее, рефлекторная, спонтанная реакция. Так что, когда человек реагирует смехом, люди относятся к этому снисходительнее, чем к неловкой паузе», — заключил Рассел.

Харрис все чаще замечают в неуместном смехе во время комментариев журналистам и публичных встречах. Так она расхохоталась, когда ее назвали самым либеральным сенатором в США и после вопроса о том, собирается ли она посетить границу с соседним государством.

Как писал 5-tv.ru ранее, американский президент Джо Байден признался, что Камала Харрис умнее него.