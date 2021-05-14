Какая вы героиня советского кино по знаку зодиака?

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Георгий Иванов
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Знаки зодиакального круга можно назвать своеобразными архетипами, как в искусстве.

Какая вы героиня советского кино по знаку зодиака?

Фото: www.globallookpress.com

Звезды наделяют каждого человека определенными склонностями и типичными для знака зодиака чертами характера. Точно также персонажи произведений искусства имеют характерные особенности, которые могут указать на покровительство того или иного созвездия. Астрологи провели параллели и выяснили, каким знакам зодиака соответствуют героини всеми любимых советских фильмов.

Овен — Тося из фильма «Девчата»

На хромой козе к таким не подъедешь — женщина-Овен еще загодя почувствует проходимца и быстро поставит его на место. Овны всегда сами выбирают себе партнеров и верны им до последнего. Но если возлюбленный обидит такую героиню, то ему несдобровать — он будет так посрамлен и унижен, что и в обществе будет стыдно появиться. Поэтому всегда следует максимально деликатно общаться с такими барышнями.

Телец — Зиночка из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Зиночка — эталонный Телец: во-первых, она успешна и знаменита. Во-вторых, у нее куча невероятно стильных нарядов. В-третьих, за ней бегает «статусный самец» — кинорежиссер Якин. И в-четвертых, она замужем за Шуриком. Надо сказать, что женщины-Тельцы всегда выбирают таких вот Шуриков — обаятельных и нелепых. При этом в браке они весьма строги, и требовательны поэтому партнеру Тельца придется не только купаться в заботе, но и терпеть скандалы, которые так и тянет устроить.

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Близнецы — Алена из фильма «Чародеи»

Героиня этой картины работает не кем-нибудь, а настоящей ведьмой. Это, пожалуй, можно отнести ко всем женщинам, родившимся под покровительством созвездия Близнецов. Они готовы околдовать любого, на кого положили глаз. При этом в отношениях с ними не просто — порой ведьминское нутро дает о себе знать в не самых приятных ипостасях. Бороться с этим бесполезно, единственный выход — просто подождать, пока дьявольскую субличность Близнецов сменит какая-нибудь другая. Правда, какой будет новый образ — не знает никто.

Рак — Марта из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Для женщины-Рака в отношениях совершено не важна взаимность, поскольку само по себе чувство дает им гораздо больше сил, чем они могут получить из вне. Поэтому похожая на них Марта и выбирает себе барона — мизантропа, нарцисса и изгоя. Раков это совершенно не смущает, поэтому они готова отдать жизнь за любимого человека, даже если понимают, что он совершеннейшее чудовище.

Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" (1979)

Лев — Анастасия из фильма «Гардемарины вперед»

Эта женщина способна управлять любым мужчиной — на то она и царица! Одним взглядом она направляет солдат, покажет плечико — и гардемарин готов скакать сотни верст по лесам. При этом сама она не откажет себе в удовольствии понежится в объятьях безумно влюбленного в нее французского барона. Женщины-Львы всегда получают то, что они хотят.

Дева — Людмила Прокофьевна из фильма «Служебный роман»

Их все очень любят, но до дрожи боятся. Поэтому часто женщины-Девы долгое время остаются одни. Может показаться, что они властные и даже злые, но на самом деле за их строгостью скрывается обостренное чувство справедливости, а за властностью — желание сделать мир лучше. И в этом стремлении Девы часто забывают о себе, надеясь, что если ни все делают четко и правильно, то и личная жизнь у них наладится как-нибудь сама.

Весы — Нина из фильма «Кавказская пленница»

Спортсменка, комсомолка и просто красавица! Да, это — барышня-Весы. Девушка, которая всем нравится, девушка, на которую все хотят быть похожими. Потому что со стороны кажется, что у Весов очень легкая жизнь. Но зачастую такая жизнерадостность может скрывать тонкую и ранимую натуру Весов. При этом они не допускают, чтобы их жалели, поэтому и не подпускают никого слишком близко к себе. Именно из-за этого нередко женщины-Весы встречают старость в одиночестве.

Скорпион — Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Роковая женщина, готовая рискнуть жизнью — своей или чужой — для достижения цели. Как и Миледи, барышни-Скорпионы обладают невероятным магнетизмом, однако никто так и не может до сих пор понять ее желаний и стремлений. Кому она служит — деньгам, государству, кардиналу? Правда в том, что единственный объект любви у женщин-Скорпионов — это она сама. При этом она может быть любящей и заботливой супругой и матерью, но никогда не предаст себя.

Кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979)

Стрелец — Шурочка из фильма «Гусарская баллада»

То, что Шурочка переоделась в мужчину и отправилась на войну — вполне в духе барышни-Стрельца. Война вообще нормальное состояние для Стрельцов. Каждый день для них — это бой за место под солнцем, за свои интересы и право быть собой. Поэтому Шурочка не просто беззаветно любит поручика Ржевского, она старается поставить его на место за то, что тот усомнился в ее человеческих качествах. Поэтому среди женщин-Стрельцов часто встречаются феминистки, которые ведут неравный, но успешный бой с сексизмом.

Козерог — Катя из фильма «Москва слезам не верит»

Для нее нет ничего невозможного — из матери-одиночки, ютящейся в комнате общежития, она становится директором завода. Так и женщины-Козероги могут не просто достичь максимальных высот в любой сфере, но и свернуть сами горы. Карьера является одной из важнейших составляющих их жизни, а вот личное как-то отходит на второй план. Да, Козероги, конечно будут переживать, если их партнер куда-то бесследно пропадет, но для того, чтобы пострадать по этому поводу, выходной на работе не возьмут.

Водолей — принцесса из фильма «Обыкновенное чудо»

Многим характер и желания Водолеев кажутся странными. Принцесса в фильме отказывает такому завидному жениху как Министр-Администратор, и предпочитает ему Медведя. Да, это точно в характере этого знака зодиака — выбрать что-то совершенно необузданное и яркое. И даже любовные страдания могут пойти на пользу — Водолеи умеют даже из слез извлекать выгоду и сделать шаг на пути духовного роста.

Рыбы — Надя из фильма «Ирония судьбы или С легким паром!»

Такому типу женщин часто завидуют, ведь к ним тянутся самые перспективные женихи. Умный, солидный и весьма обеспеченный Ипполит, например. Но мало любить Рыб, нужно любить их правильно. Главное для них — что бы никогда не был скучно, поэтому и отношения должны быть соответствующими — с целыми спектаклями и постоянными нервотрепками, которые устраивает Наде Лукашин. При этом стоит помнить, что если женщина-Рыба положила на кого-то глаз, то она из любого тюфяка и мямли сделает настоящего мужика, удобного ей. Главное, чтобы потом она не потеряла интерес к своему собственному творению.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

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