Запущенный случай: какие психические отклонения есть у разных знаков зодиака?

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Виктория Андреева
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Астрологи призывают выбирать партнера для семьи, тщательно изучив его характер. Иначе можно столкнуться с массой неприятных сюрпризов!

Запущенный случай: какие психические отклонения есть у разных знаков зодиака?

Фото: Depositphotos / inside-studio

Вступая в отношения с человеком важно понимать, что он не всегда будет таким, как хочется его второй половинке, отмечают психологи. Эксперты призывают оставаться терпимыми к манерам и характеру окружающих. Конечно, если речи не идет о переходе границ разумного и откровенных издевательствах.

Астрологи поддерживают их мнение и отмечают, что партнера для жизни и семьи лучше выбирать по знаку зодиака. В натальной карте каждого четко прописаны особенности поведения и даже психические отклонения. Мириться с ними или нет — выбирать только влюбленным.

Овен

Главный минус Овна — неконтролируемые вспышки гнева. Не имеет значения, что минуту назад вы вручили этому человеку бесценный подарок. Он может запросто накричать и серьезно обидеться. На что? Известно только ему.

По статистике, представители этого знака часто страдают маниакально-депрессивными психозами с преобладанием фазы мании. Однако если Овны вовремя замечают расстройство и обращаются к медикам за советом — комфортная жизнь с ними обеспечена.

Телец

Телец — человек приземленный. Однако ничто не мешает ему верить в существование сверхъестественного. У него есть масса всяких ритуалов, направленных на улучшение жизни. Например, ему важно встать с постели с левой ноги и обязательно сделать три глотка кофе, а затем — воды.

Подобные странности в поведении часто диагностируются как классическое обсессивно-компульсивное расстройство. К счастью, никакой опасности для окружающих оно не несет.

Близнецы

Представителю этого знака свойственны сильные перепады в настроении. Безудержный смех может смениться глубокой тоской, и выдержать это под силу не каждому партеру Близнецов. Этот человек так сильно стремиться понравится окружающим, что теряет себя. Развивается страшная неуверенность, откуда недалеко и до депрессии.

Часто Близнецы лечатся от маниакально-депрессивного психоза — одного из видов расстройства личности. Рожденным под этим знаком людям следует быть избегать употребления алкоголя и дурманящих веществ.

Рак

Рак часто страдает паранойей. От рождения у него слабая и ранимая психика: постоянно что-то мерещится, нередко накрывают депрессии. Представитель этого знака склонен винить во всем судьбу. Он постоянно избегает ответственности и прячется за спины сильных.

Главная опасность такого состояния в том, что у страшащегося всего и всюду рождаются мысли о кончине. Причем Рак может сначала убить того, кто его пугает, и только после этого наложить на себя руки. Представители этого знака часто становятся кровожадными преступниками.

Лев

Лев слишком переоценивает свои возможности, отсюда и все проблемы. Он — классический нарцисс: боится остаться позади, а потому нередко лезет по головам, досаждая окружающим.

Представители этого знака одержимы идеей подчинить себе людей. Именно поэтому в паре с ними бывает некомфортно. Впрочем, если партнеры умеют держать удар — отношения обязательно сложатся.

Дева

Дева — крайне непостоянный человек. Сегодня — мягкий и добрый «медвежонок», а завтра — разъяренный «тигр». Представитель этого знака прекрасно чувствует грани доступного, однако обожает испытывать людей на прочность.

В быту к Деве, как к партнеру, претензии вряд ли найдутся. Рожденный под этим знаком человек — прекрасный хозяин. Однако близкие отношения всегда будут напоминать корабль, рассекающий океан в разгар шторма. Вставать на эту «палубу» или нет — выбор за каждым.

Весы

С виду успешные и сдержанные Весы страдают от комплекса неполноценности. Правда, знают об этом только самые близкие люди. Представителям этого знака важно быть рядом хоть с кем-нибудь, поэтому нередко они становятся жертвами в зависимых отношениях.

Главный минус Весов в том, что они выдают желаемое за действительное. Конечно, не из корыстных побуждений. Просто боятся, что их не так поймут или воспримут. Им лучше и спокойнее, если «картинка» устраивает всех.

Скорпион

Скорпион — настоящий социопат. Дело даже не в том, что представитель этого знака любит одиночество и искренне им наслаждается, а в стремлении максимально ограничить общение с внешним миром.

Часто Скорпионы страдают от нехватки внимания и любви. Но из-за неких принципов им сложно найти партнеров. Из-за щемящей душу тоски представители этого знака тяготеют к опасным развлечениям. Например, извращенному сексу или воровству. Что взбредет в голову этим одиноким персонам — никому не известно. Чтобы избежать неприятностей, Скорпионов важно чаще выводить на откровенные разговоры и установить доверительный контакт.

Стрелец

Стрелец редко контролирует свои эмоции. Он — лидер и постоянно жаждет авантюр. Представитель этого знака обожает противопоставлять себя обществу, в какой бы стране он не жил. Вступая в отношения с ним, партнер должен понимать, что рискует попасть под облаву. Стрелец нарушит закон, а вину спишет на того, кто находится рядом.

По статистике, Стрельцы редко страдают серьезными душевными заболеваниями. Однако клаустрофобов среди них немало — все из-за боязни потерять свободу и контроль над ситуацией.

Козерог

Так же, как и Тельцы, Козероги нередко страдают от последствий обсессивно-компульсивного расстройства. Эти люди не могут выйти из дома, не проверив утюг и газовую плиту по 200 раз. У них повышается давление только от одной мысли, что не помыта посуда или сегодня количество шагов до работы превышает вчерашние показатели.

Представители этого знака вежливые и скромные персоны. Однако в силу особенностей психики они становятся ужасными перфекционистами и трудоголиками. Вторым половинкам следует это учитывать.

Водолей

Как отмечают эксперты портала »Караван», Водолеи часто оказываются в ловушке собственного подсознания. Они балансируют на грани между нормальным состоянием и шизофренией. А все из-за страхов, сформировавшихся в детстве.

Представители этого знака нуждаются в людях, которые помогут им преодолеть себя и позабыть о проблемах. Правда, одними разговорами с близкими не обойтись. Водолеям следует посещать психологов и даже психиатров, если появляются навязчивые мысли. В противном случае — недалеко и до больницы.

Рыбы

Рыбы никогда признаются окружающим, как сильно от них зависимы. Часто представители этого знака осваивают сложные профессии и олицетворяют собой стабильность, спокойствие и безопасность. На деле же сами боятся даже грубого слова и сильно обижаются.

Бороться с этими особенностями бесполезно, как и уговаривать Рыб обратиться к психоаналитикам. Лучшее лекарство для них — разговоры по душам. Вторые половинки просто обязаны отвешивать комплименты представителям этого знака. Иначе — будет хуже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько лет живут разные знаки зодиака.

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Запущенный случай: какие психические отклонения есть у разных знаков зоди...

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