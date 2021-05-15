«Первая пошла»: Охлобыстин показал видео трогательного танца с дочкой на ее свадьбе

Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь Анфису. Это радостное событие актер активно освещал в Instagram. Он не только поделился фото со свадьбы, но и показал подписчикам танец с наследницей на этом торжестве.

На видео Охлобыстин трогательно вальсирует с дочерью под романтическую композицию O sole mio. Поклонники артиста горячо поздравляли его с этим значимым днем в жизни его семьи, желали новобрачным счастья и восхищались танцем.

«Поздравляю о. Иоанн! Первая пошла»;

«На самом деле, это главный танец любой девочки!»

«Счастья вам и браку вашей дочери!»

«Насколько скромно и со вкусом!» — восторгались фанаты.

Instagram @psykero1477

Перед тем, как поехать отмечать свадьбу в ресторан, будущие муж и жена не только расписались в ЗАГСе, но и обвенчались в церкви. Все торжество было организованно очень просто, без лишнего пафоса и помпезности. Как объяснял сам счастливый отец, они хотели сделать все так, чтобы запомнилось на всю жизнь, но и не оскорбляло ничьи чувства.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со свадьбы дочери Ивана Охлобыстина.