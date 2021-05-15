Теперь одна семья: старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж — видео

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Виктория Андреева
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24-летняя Анфиса не хотела пышную свадьбу. На церемонии присутствовали лишь самые близкие люди.

Фото, видео: Instagram @psykero1477; @dzetakorma

Старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж. Трогательное видео с 24-летней Анфисой в свадебном платье сам актер разместил на страничке в Instagram.

Селебрити не слишком афишировали событие. Ранее в интервью СМИ Охлобыстин сообщал, что свадьба наследницы должна состояться летом. Однако ввиду некоторых обстоятельств мероприятие решили перенести.

На видео актера Анфиса выглядит крайне счастливой. Сначала она медленно, держа подол подвенечного платья, спускается по лестнице, словно принцесса. Затем подходит к жениху и вдруг начинает смеяться. Возникла неловкая пауза — влюбленные растерялись от пристального внимания, однако мама девушки быстро все уладила.

«Так, тихо! Обнялись! Вот! Мои зайки!» — фотографировала жениха и невесту актриса Оксана Арбузова.

«Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму», — подписал после нежные кадры Иван Охлобыстин.

Instagram @psykero1477

Вскоре в его Instagram появились фото с самой церемонии. Влюбленные серьезно всматриваются в документы, которые подписывают: это их первый брак, хочется быть в курсе всех деталей!

Судя по кадрам, в ЗАГСе было немного зрителей. Родители Анфисы не планировали устраивать пышное празднество. Хотя заверяли, что все традиции будут соблюдены.

«У нас все по-простенькому, глупо раздувать из данного события нечто большее, чем это должно быть. Должна быть классическая свадьба: белое платье, жених в костюме. Мы обычные люди… Хочется, чтобы запомнилось надолго, но и не оскорбляло чувства окружающих», — делился планами со СМИ папа невесты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой серьезное заболевание обнаружили у старшей дочери Ивана Охлобыстина.

Теперь одна семья: старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж — видео

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Instagram @psykero1477

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Instagram @psykero1477

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Instagram @dzetakorma

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