В деле экс-губернатора Михаила Меня обнаружили банду педофилов

В рамках расследования дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня вскрылись неожиданные обстоятельства. Распутывая дело о растрате, следователи вышли на след банды педофилов, орудовавшей под Иваново, пишет РЕН ТВ.

Среди задержанных оказались чиновники, работавшие непосредственно с детьми. Один из них — бывший директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки, Александр Цымбалюк. Другой — зампредседателя Совета Ассамблеи народов России и бывший замдиректора местной музыкальной школы Николай Бухонин. Оба обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, учившихся в интернате. Не исключено, что станут известны и другие высокопоставленные персоны, которым доставляли детей-сирот для сексуальных утех.

Разоблачили спустя десять лет

Уголовное дело было возбуждено 30 апреля 2021 года в Центральном аппарате ГСУ СК РФ. В ходе расследования в Ивановской области в апреле были проведены масштабные обыски. Они прошли по домашним адресам фигурантов, в детском доме и областной больнице, куда детей возили на плановые обследования. Также правоохранители проверили летний детский лагерь «Улыбка», где Цымбалюк стал соучредителем после отставки.

Мрачные слухи вокруг фигуры Александра Цымбалюка ходят в Ивановской области уже давно. Детей из школы-интерната местные жители видели в различных «злачных местах». Однако задержание экс-директора школы-интерната стал возможным только после задержания бывшего губернатора региона Михаила Меня. То есть спустя десять лет после событий последнего известного эпизода растления малолетних.

Школа-интернат во времена руководства Цымбалюка находилась в зоне особого внимания властей Ивановской области: десять лет — до самой его отставки — достраивался новый спальный корпус, на открытии которого в 2012 году губернатор Мень присутствовал лично. Через год он оставил пост главы региона, а в 2020 году полиция задержала Меня уже в качестве аудитора. Тогда-то в ходе следствия и вскрылись жуткие факты систематического растления малолетних в Ивановской области. Потерпевшими оказались воспитанники Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот.

Странный директор

Бывшие ученики образовательного учреждения в беседах со следователями рассказали, что экс-чиновники буквально превратили их детство в ад: запугивали и уверяли, что происходящее абсолютно нормально, но рассказывать кому-то о таком стыдно.

«Он говорил, что все это нормально, что это жизнь. Говорил, что никто не узнает, главное, чтобы я никому не рассказывал. Я боялся, что кто-то узнает, и со мной общаться не будут. Я всегда думал, что странный у нас какой-то директор», — рассказал один из потерпевших.

По словам молодого человека, бывший директор интерната Александр Цымбалюк начал «странно себя вести» с ним в 2008 году, когда парню еще не исполнилось 18 лет. Он под разными предлогами пытался заманить подростка к себе в дом, предлагал кофе и алкоголь. Также Цымбалюк пристроил парня работать в детских лагерях, а тот, боясь, что не найдет другую работу, не решался уволиться.

Молодой человек рассказал, что был не единственным, кто заинтересовал «странного директора»: еще во время обучения в интернате его соседа по комнате ночами по неизвестной причине директор вызывал в свой кабинет. Парень тоже поначалу молчал, но потом признался другим воспитанникам, что директор его домогался.

Детей «передавали в пользование»

Еще одну воспитанницу школы-интерната с 13 лет, по ее словам, «передали в пользование». Девушка утверждает, что Цимбалюк не гнушался отдавать детей знакомым «в услужение». Так 13-летняя девочка попала на садовый участок зампредседателя Совета Ассамблеи народов России и бывшего замдиректора музыкального детского театра Николая Бухонина. Там дети за деньги и мороженое копали и пропалывали огород, и на этой же даче, как рассказала девушка, известный общественник ее неоднократно насиловал.

«Обычно он меня забирал в субботу и до понедельника я была у него. Типа приезжал и говорил: „собирайся, поедешь мне по даче поможешь“. По даче я ему помогала, по хозяйству. А потом он ездил в магазин, покупал спиртные напитки. Вечером сидели и выпивали, а потом он делал все это», — призналась девушка.

По ее словам, жена Бухонина прекрасно знала о происходящем, но не возражала. Когда на плановом обследовании у гинеколога в детской больнице выяснилось, что воспитанница интерната беременна, то и после этого никто не предпринял никаких действий. Более того, по странному стечению обстоятельств уже на следующий день после первого же урока у девушки случился выкидыш.

На глазах у взрослых

Об «увлечениях» Бухонина рассказал и другой воспитанник, ездивший к нему копать огород. По словам парня, общественник обещал ему игрушки, заманивал в дом и трогал.

Факт работы детей на даче у Бухонина подтвердил и его сын, который лично привозил воспитанников интерната на дачу и вечером увозил обратно. Однако он категорически не верит, что его отец мог насиловать детей.

«Он им давал заработать, и они активно шли. Грядочки пололи, семена сажали. Ту девочку, что обвинила, я не помню. Приезжали они втроем или вчетвером… Он их кормил, мороженное покупал, денежку платил», — рассказал Бухонин-младший.

Сейчас Цымбалюк и Бухонин находятся под стражей. Их арест проходил в Москве в Басманном суде. Бывший директор интерната отправился в СИЗО 30 апреля, а общественник и деятель культуры Николай Бухонин — 12 мая. Полиция продолжает расследование. Не исключено, что в деле могут появиться новые эпизоды, потерпевшие и фигуранты.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, уголовное дело в отношении экс-губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня прекращено в связи с истекшим сроком давности.

Преследование Меня началось осенью 2020 года, когда его обвинили в организации преступной группы с целью хищения 700 миллионов рублей из бюджета региона. По версии следствия, Мень с соучастниками допустил растрату крупной суммы из регионального бюджета Ивановской области, которую возглавлял с 2005 по 2013 год. Эпизоды хищения денежных средств относились к 2011 году.