Как толковать сновидения разным знакам зодиака

Природа сновидений всегда вызывала интерес у людей. Астрологи считают, что яркие сны видят не все — это напрямую зависит от принадлежности к тому или иному знаку зодиака. А расшифровать тайный смысл посланий они могут по тем символам, которые присущи их стихии.

Знаки Воды

Самые яркие пророческие сны видят Раки, Скорпионы и Рыбы. Эти три знака зачастую получают очень важные подсказки, когда спят. Благодаря своему внутреннему чутью, склонности к мистике они могут правильно разгадывать сны. Чаще всего вещие сны приходят Рыбам. Для Раков важно пространства, в которые они попадают в снах. Если это красивый пейзаж, то предстоящие события будут благоприятными. Скорпионам же часто приходят вещие сны перед важными делами. Данным знакам необходимо обращать внимание на погодные условия во сне, а также на символы, связанные с водой.

Знаки Огня

Вещие сны приходят и к представителям стихии Огня, ведь они наделены хорошим воображением. К тому же Львы, Стрельцы и Овны способны сами программировать свои сновидения. Больше всего им следует обращать внимание на символы своей стихии — огонь, свет, металл, оружие. Важен и общий итог сюжетов ночных грез — победа или восхождение наверх. Наиболее чувствительные особи из представителей этих знаков могут предугадать события не только своей жизни, но и мира.

Знаки Воздуха

Знаки воздушной стихии видят пророческие сны нечасто. Зато они всегда дают им верную подсказку. Астрологи советуют обращать внимание на мелкие детали, запахи и звуки. В снах Близнецов, Весов и Водолеев хорошая музыка, приятные ароматы, пение птиц могут говорить о хороших событиях. В снах представителей стихии Воздуха бывает множество схем, таблиц, цифр, букв. Водолеям может во сне прийти яркая идея, решение сложной ситуации.

Знаки Земля

Знаки земной стихии — Телец, Дева и Козерог — рациональные и прагматичные. Вещие сны они видят редко. Для них реальная жизнь важнее. Поэтому они почти не запоминают то, что им снилось. Порой в ожидании важных событий к ним приходит озарение и предвидение во сне. Поэтому они точно знают, какое решение принять в той или иной ситуации. Во сне земным знакам астрологи рекомендуют обращать внимание на символы своей стихии — животных, растения, дома, автомобили.

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