«Токсичная и опасная»: мать Пелагеи пожалела «вынужденного» снова жениться Телегина
Светлана Ханова намекнула, что ее бывший зять сделал предложение Марии Гончар вскоре после развода не по своей воле.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Хоккеист Иван Телегин неспроста решил жениться во второй раз так быстро после болезненного развода с певицей Пелагеей. Вероятно, его вынудили сделать предложение молодой предпринимательнице из Нижневартовска Марии Гончар. На это намекнула мать артистки и ее продюсер — Светлана Ханова.
«Я думаю, что он был вынужден сделать это, именно теперь. Ну, это мое мнение. Больше мне нечего сказать, — сообщила она в беседе с сайтом KP.RU. — Среда, в которую он сейчас попал, очень токсичная, если не сказать — опасная. Однако, это его дело, его жизнь, надеюсь, справится».
Также Ханова намекнула, что причиной расставания Пелагеи и Телегина могла быть именно Гончар, а вовсе не ссоры между экс-супругами.
«Скажем так, появившись в самый кризисный момент, она со своей родней сделала все, чтобы семья распалась окончательно», — загадочно заявила бывшая теща спортсмена.
Ханова добавила, что ее совершенно не интересует личная жизни ее экс-зятя. Однако они с Пелагеей готовы поддержать и помочь, если в новом браке у Телегина случится «нехорошее».
«У нас с ним были хорошие, теплые отношения. И он всегда будет для меня родным человеком, Тасиным папой», — пояснила продюсер.
Развод Пелагеи и Телегина проходит громко. Супруги расстались еще в 2019 году, но оформили все бумаги на развод только к концу 2020 года. Договорившись о внушительных алиментах на ребенка, они продолжают делить совместно нажитое имущество. Пока Пелагея наняла адвокатов, чтобы найти скрытые от нее миллионы, Телегин решил отсудить у нее половину гонораров за концерты.
На фоне новостей об огромных выплатах на дочь Тасю активизировалась и экс-возлюбленная Телегина — модель Евгения Ноур. От связи с ней у хоккеиста есть сын Марк, они расстались, когда женщина была беременна. Спортсмен платил деньги на содержание ребенка, но теперь Ноур подала в суд на установление отцовства — вероятно, хочет получать в месяц на сына не меньше, чем Пелагея.
Ранее 5-tv.ru писал, как экс-возлюбленная Телегина решила отсудить у него огромные алименты.
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