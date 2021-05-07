Она сказала «Да»: экс-супруг Пелагеи сделал предложение дочери миллионера

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Анастасия Шадская
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Хоккеист ушел от певицы к Марии Гончар в 2019 году, а развелся только в конце 2020-го.

Она сказала «Да»: экс-супруг Пелагеи сделал предложение дочери миллионера

Фото: Instagram @mari_gonchar

Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, снова женится — всего через полгода после развода с артисткой. Его избранницей стала дочь миллионера из Нижневартовска Мария Гончар.

Предложение руки и сердца возлюбленной Телегин сделал во время совместной поездки на ее родину. Пара остановилась в роскошном отеле с видом на реку Обь. Как сообщает StarHit.ru, Мария Гончар ответила согласием.

Официально холостяком Телегин снова стал только в декабре 2020 года. Именно тогда состоялся его развод с Пелагеей, хотя совместно нажитое имущество экс-супруги продолжают делить до сих пор. При этом с Гончар Иван встречается с 2019 года — именно к ней он ушел от жены и маленькой дочки Таисии.

В сети ходят слухи, что этот факт больно ударил по самолюбию Пелагеи. Именно поэтому ее адвокаты продолжают искать миллионы бывшего мужа. Следующее заседание по их делу пройдет в начале июня.

Известно, что Телегин оставил экс-жене дом в Новой Риге стоимостью в 54 миллиона рублей, хотя сам продолжает выплачивать ипотеку за него, и деньги за дорогой автомобиль. Также он каждый месяц перечисляет алименты на ребенка в размере 800 тысяч рублей — деньги поступают на особый счет, которым Таисия сможет воспользоваться, когда достигнет совершеннолетия.

Instagram @itelegin07

Размер алиментов на девочку привел к новым проблемам для Телегина — его экс-возлюбленная Евгения Ноур подала на него в суд на установление отцовства. У пары есть общий сын Марк, чуть старше Таисии, но брак между ними не был оформлен, так что деньги на содержание первенца Иван выделял женщине по договоренности. Видимо, размер выплат ее не устроил — тем более, что в свое время она осталась одна в положении, когда хоккеист стал встречаться с Пелагеей.

Мария Гончар — молодая предпринимательница, дочь миллионера из Нижневартовска. Она очень нравится друзьям и родным Телегина. Те говорят, что девушка поддерживает хоккеиста в сложное время и приветствует общение жениха с детьми. 

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруг Пелагеи хочет отсудить у нее половину гонораров за концерты.

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