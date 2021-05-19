Мужество и героизм: что известно о пилотах упавшего возле домов в Белоруссии Як-130

Военный самолет Як-130 рухнул в частном секторе недалеко от города Барановичи в Брестской области. В Министерстве обороны республики сообщили, что в результате крушения погибли оба пилота. По предварительным данным, они до последнего уводили неисправное воздушное судно от столкновения с жилыми домами, что почти невозможно в плотно застроенном районе.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что машиной управляли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко. Последнему было всего 22 года.

Никита провел детство в населенном пункте рядом с вертолетной базой, поэтому разговоры об авиации он слышал с самых малых лет. Когда юноша окончил Полоцкое кадетское училище, тогда уже точно знал, что его призвание — летать.

Тогда Никита поступил в летную академию, где попал на экспериментальный курс, где курсанты осваивали не только тренировочный Л-39, но и учебно-боевой штурмовик Як-130.

«В конце учебы я себя очень уверенно чувствовал в самолете, был спокоен и точно знал, что нужно делать. Сейчас был небольшой отпуск после выпуска, но руки помнят. Первый полет на Як-130 меня очень впечатлил. Сначала я даже не мог поверить, что смогу этой машиной управлять», — признавался сам молодой человек в интервью для новостного сюжета Минобороны республики.

Лейтенант Никита Куканенко; Скрин программы телеканала ВоенТВ. Белоруссия

Кроме того, он рассказал, что на 2021 году у него были большие планы — он хотел подтвердить свою летную квалификацию и получить статус пилота третьего разряда.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что жертв на земле при крушении самолета удалось избежать исключительно благодаря мужеству и героизму пилотов. По предварительным данным, летчики попытались катапультироваться, однако сделали это слишком поздно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последствия крушения ликвидированы силами МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны.