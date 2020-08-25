Внучка Юрия Яковлева вышла замуж за актера на десять лет старше нее
Тожество состоялось в формате выездной церемонии.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: Instagram @mashakozakova
Мария Козакова, выросшая в семье известных актеров, вышла замуж за 37-летнего артиста театра и кино, музыканта Ивана Замотаева. Счастливая невеста поделилась сторис с торжества в Instagram. Свадьбу молодожены провели в Подмосковье. Влюбленные отказались от традиционного бракосочетания в ЗАГСе и заказали выездную церемонию.
Празднование состоялось на летней веранде ресторана. Невеста выбрала атласное свадебное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Волосы были убраны в хвост. Жених надел классический черный смокинг с белой бабочкой.
«Ну, какие вы шикарные, ребята!» — подписала видео со свадьбы приятельница невесты, которое актриса разместила на своей странице в Instagram.
Среди гостей были лишь самые близкие друзья и родственники. Финальный аккорд торжества сыграл жених — он спел собственную песню для супруги и гостей. Музыкант несколько лет назад основал группу «Замотаев бэнд», в которой выступает в качестве солиста и композитора.
Молодоженов не смущает большая разница в возрасте — Замотаев старше Козаковой на десять лет. Они познакомились в 2019 году в Ессентуках и практически сразу поняли, что созданы друг для друга.
Для артистки брак стал первым. Мария Козакова выросла в звездной семье, где практически все так или иначе были связаны с кино и театром. Ее мать — известная актриса Алена Яковлева. Дедушки — Юрий Яковлев и Михаил Козаков.
Иван Замотаев был до этого дважды женат. От предыдущих браков у актера родились двое детей.
Ранее 5-tv сообщил, что звезда «Кармелиты» Юлия Зимина неожиданно вышла замуж.
Читайте также
60%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?