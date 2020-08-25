Внучка Юрия Яковлева вышла замуж за актера на десять лет старше нее

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Софья Зуева
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Тожество состоялось в формате выездной церемонии.

Фото, видео: Instagram @mashakozakova

Мария Козакова, выросшая в семье известных актеров, вышла замуж за 37-летнего артиста театра и кино, музыканта Ивана Замотаева. Счастливая невеста поделилась сторис с торжества в Instagram. Свадьбу молодожены провели в Подмосковье. Влюбленные отказались от традиционного бракосочетания в ЗАГСе и заказали выездную церемонию.

Празднование состоялось на летней веранде ресторана. Невеста выбрала атласное свадебное платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Волосы были убраны в хвост. Жених надел классический черный смокинг с белой бабочкой.

«Ну, какие вы шикарные, ребята!» — подписала видео со свадьбы приятельница невесты, которое актриса разместила на своей странице в Instagram.

Среди гостей были лишь самые близкие друзья и родственники. Финальный аккорд торжества сыграл жених — он спел собственную песню для супруги и гостей. Музыкант несколько лет назад основал группу «Замотаев бэнд», в которой выступает в качестве солиста и композитора.

Молодоженов не смущает большая разница в возрасте — Замотаев старше Козаковой на десять лет. Они познакомились в 2019 году в Ессентуках и практически сразу поняли, что созданы друг для друга.

Для артистки брак стал первым. Мария Козакова выросла в звездной семье, где практически все так или иначе были связаны с кино и театром. Ее мать — известная актриса Алена Яковлева. Дедушки — Юрий Яковлев и Михаил Козаков.

Иван Замотаев был до этого дважды женат. От предыдущих браков у актера родились двое детей.

Ранее 5-tv сообщил, что звезда «Кармелиты» Юлия Зимина неожиданно вышла замуж.

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