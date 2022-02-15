Онколог назвал симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу
Даже малейшее ощущение дискомфорта должно стать поводом для беспокойства, подчеркнул медик.
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При немотивированном похудении, образовании уплотнений, изменении давно существовавших родинок нужно как можно раньше обращаться к врачу, заявил главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
«Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», — цитирует Хатькова РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что при возникновении даже малейших вышеописанных симптомов и появлении дискомфорта нужно сдавать анализы.
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