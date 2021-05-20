«Не то, что ты подумал»: Авербух застал беременную Арзамасову в постели с другой

Хореограф и фигурист Илья Авербух застал свою беременную жену Елизавету Арзамасову в постели с другой женщиной? Сущая правда! Только это было частью спектакля-импровизации, в котором спортсмен принял участие.

26-летняя актриса Елизавета Арзамасова опубликовала на своей странице в Instagram видео с отрывками из авторского перформанса, который прошел накануне в в Музее-театре «Булгаковский дом». Он называется «Через постель», а жанр действа сама артистка определяет, как «разговор», в котором выдумка смешана с былью. На сцене были показаны «сновидения» Елизаветы, в которых появлялись певица Зара, музыкант Родион Газманов и даже Илья Авербух.

Последний вышел на сцену, на которой стояла постель — а в ней была Арзамасова и еще одна девушка. Актриса схватила благоверного за руку, отвела в сторону, и ее неловкое объяснение заставило зал разразиться хохотом. Этот фрагмент спектакля попал на видео и был опубликован в сети.

Instagram @liza_arzamasova

«Ой, как неудобно получилось! Илюшенька, я никогда не думала, что скажу эту дурацкую, банальную, примитивнейшую фразу, но это вообще не то, что ты подумал!» — говорила под всеобщий смех Арзамасова.

Стоит отметить, что актрису публика просто обожает. Зрители, пришедшие на спектакль, очень живо реагировали на происходящее, а сама звезда вечера без устали перевоплощалась — то читала драматический монолог в шелковом халате с перьями, то трогательно шутила в пижаме и накладном клоунском носе. При этом известно, что артистка в положении — округливший живот уже невозможно скрыть. Впрочем, счастливые будущие родители и не пытаются таить радость.

«Муж мой! Спасибо! Вот уж от кого не ожидала! Даже не надеялась, что рискнешь выйти хулиганить на сцене! Спасибо за поддержку! Это ведь особенный спектакль. Такого точно больше не будет. Мы сегодня были ВТРОЕМ на сцене!» — написала Елизавета в Instagram.

Несмотря на беременность, Арзамасова активно работает, она полна энергии и энтузиазма. Будущая мама играет в театре, ездит с труппой на гастроли и занимается благотворительностью вместе с фондом «Старость в радость».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой Мартин намекнул на пол будущего ребенка отца.