«Надеюсь, не будет разгильдяем»: Сын Авербуха намекнул на пол будущего ребенка отца

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Рита Цветкова
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Интригующий комментарий Мартин Авербух опубликовал под постом-признанием актрисы, рассекретившей накануне свою беременность.

«Надеюсь, не будет разгильдяем»: Сын Авербуха намекнул на пол будущего ребенка отца

Фото: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial

Сын фигуриста и хореографа Ильи Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой Мартин заинтриговал поклонников пары, заявив, что уже знает пол будущего ребенка папы и его молодой жены — актрисы Елизаветы Арзамасовой.

Только вчера звездные супруги рассказали подписчикам в Instagram, что вскоре станут родителями. На своей странице Арзамасова опубликовала видео, на котором ее округлившийся живот нежно обнимает счастливый Авербух. Однако кто появится на свет — мальчик или девочка — знаменитости не сообщили.

«Надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я! Уже знаю пол, но это пока секрет», — прокомментировал трогательный ролик Мартин Авербух.

Прочитав этот комментарий, фанаты решили, что у знаменитостей родится мальчик — именно на него намекает слово «разгильдяй». Впрочем, опровергать или подтверждать догадки юзеров сын Авербуха не стал.

Instagram @liza_arzamasova

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились 20 декабря. Для 26-летней актрисы этот брак стал первым, для 47-летнего спортсмена — вторым — в 2007 году после десяти совместных лет он развелся с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские знаменитости поздравили Арзамасову и Авербуха с грядущим пополнением в семье.

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