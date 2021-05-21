В Казани откопали клад на 160 миллионов рублей. Настоящий, там золото, бриллианты, сапфиры — всего четыре мешка. Они лежали в кустах, едва прикопанные.

Место показал гражданин Колумбии, которого для этого экстрадировали в Россию. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Попович восстановил хронологию событий.

Знойный латиноамерканец в наручниках под конвоем и в сопровождении собак шагает в лес. В ход идут металлоискатели и лопаты. Все это нужно, чтобы найти сокровища, которые гражданин Колумбии вынес прямо с ювелирной выставки — когда вся страна смотрела финальный матч чемпионата мира по футболу.

Модели, блеск, золото, бриллианты и преступление на сотню миллионов. Эдгара Алехандро Валеро выследили по камерам наблюдения. Он втерся в доверие к сотрудникам ювелирной компании, а когда выставка закрылась, незаметно помог вынести драгоценности, которые уже сняли со стендов и уложили в мешки.

«Никто не наблюдает за мной, я иду в стороночку. А мешок в руках держит, видишь? Мешок в руках у него. Поднял и пошел. Ну, 40 килограммов — согласен?» — комментирует запись с камеры наблюдения неизвестный.

А вот он уже беспрепятственно выносит груз на улицу. А вскоре и вовсе уезжает из страны. Но грабитель оказался хорошо известен правоохранителям разных континентов. Через год его задержали в Аргентине и экстрадировали. Правда, из-за пандемии перелет удалось организовать с большим трудом. Но все же колумбиец снова, хоть и поневоле, вернулся в Россию.

Уже в России колумбиец признался, что драгоценности так и остались в Казани. Местные жители и не подозревали, что вот уже почти три года буквально ходят по бриллиантам. Четыре мешка с драгоценностями злоумышленники принесли из выставочного центра в нескольких километрах отсюда и спрятали в лесополосе — прямо в городской черте. Очевидно в надежде когда-нибудь вернуться и забрать богатство. Но вместо них откапывали награбленное уже полицейские.

Сейчас здесь все разрыто. Полицейским пришлось изрядно потрудится, чтобы найти тайник с сокровищами. Точное его нахождение Эдгар Алехандро Валеро вспоминал на месте.

«В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности», рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пакеты вскрыли в отделе полиции в присутствии понятых. Внутри — все что было похищено: браслеты и колье, бриллианты, драгоценные металлы. И сертификаты на месте. Все эти богатства обещают в ближайшее время вернуть законному владельцу.

А колумбийца — скоро ждет суд, но он очень надеется на смягчение приговора за то, что помог найти место, где были закопаны сокровища.