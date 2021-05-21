Лицеист в Прикамье напал на преподавателя с ножом
| Светлана Шевченко Происшествия 1 161
Учитель госпитализирован в региональную больницу.
Фото: depositphotos / AndrewLozovyi
Ученик одного из лицеев в городе Березники в Прикамье напал на преподавателя с ножом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Известно, что учитель госпитализирован в региональную больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Предварительно, по информации телеграм-канала «Березниковский рабочий», от рук десятиклассника пострадала заслуженный учитель России, преподающая физику в учебном учреждении.
На месте работают сотрудники полиции и криминалисты.
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