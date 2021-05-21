Лицеист в Прикамье напал на преподавателя с ножом

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Светлана Шевченко
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Учитель госпитализирован в региональную больницу.

Лицеист в Прикамье напал на преподавателя с ножом

Фото: depositphotos / AndrewLozovyi

Ученик одного из лицеев в городе Березники в Прикамье напал на преподавателя с ножом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Известно, что учитель госпитализирован в региональную больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Предварительно, по информации телеграм-канала «Березниковский рабочий», от рук десятиклассника пострадала заслуженный учитель России, преподающая физику в учебном учреждении.

На месте работают сотрудники полиции и криминалисты.

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Лицеист в Прикамье напал на преподавателя с ножом

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