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Какие дозы алкоголя наносят наименьший вред здоровью

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 013

Врач Алексей Казанцев рассказал о болезнях, при которых ни в коем случае нельзя употреблять спиртное.

Фото, видео: Depositphotos / photographee.eu; 5-tv.ru

Считается, что есть безопасные, а то и вовсе полезные количества употребляемого алкоголя. Однако, по словам нарколога-психиатра Алексея Казанцева, существуют только те, что наносят наименьший вред, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. В интервью 5-tv.ru эксперт рассказал о них и объяснил, кому категорически запрещено спиртное.

Допустимые дозы алкоголя разрешены людям при отсутствии у них хронических заболеваний желудка, пищевода, печени, поджелудочной железы; когда нет проблем с сердцем, нарушений ритма, миокардитов, кардиомиопатий, сахарного диабета, инсультов, инфарктов, травматических поражений головного мозга.

«С такими болезнями категорически противопоказано употребление любых видов спиртного даже в самых наименьших дозировках», — отметил специалист.

Также спиртное не рекомендуется тем, у кого есть наследственная предрасположенность к алкогольной зависимости.

«Если мама, папа злоупотребляли алкоголем, бабушка, дедушка, есть риск даже с небольших доз алкоголя перейти на запойную форму пьянства, постоянную форму пьянства и заработать все соответствующие заболевания, так как алкоголь полиорганен и поражает очень много органов и систем. Заканчивается все летальным исходом», — рассказал нарколог.

Разрешенные дозы ВОЗ, наносящие наименьший вред — это максимум один грамм чистого алкоголя на килограмм веса. Если взять средний вес 70 килограммов — это максимум 70 миллилитров. В исключительных случаях, таких как праздники, допускается для мужчин три-четыре дозы крепкого спиртного по 30 миллилитров, вина до четырех доз по 130 миллилитров, пива три-четыре дозы по 330 миллилитров за вечер. Для женщин допустимые количества алкоголя — в два раза меньше, чем для мужчин, заключил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к каким последствиям, по мнению нарколога, может привести экономия на алкоголе.

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