Знак свыше: как распознать присутствие ангела-хранителя

Ангел-хранитель считается духовным существом, помогающим преодолевать все жизненные трудности. Однако существует и другая позиция — якобы это умерший человек, который перевоплотился в небесную сущность. Как понять, что хранитель готов прийти на помощь? Существует несколько неочевидных признаков, указывающих на его присутствие.

Радуга

Это необычное явление природы может свидетельствовать о том, что ангел-хранитель находится где-то рядом. Если вы увидели радугу в момент грусти и печали, то будьте уверены — небесный заступник пришел вас подбодрить и напомнить, что нужно бороться до конца.

Найденные монеты

Монеты под ногами говорят, как правило, о невыполненных обещаниях человека. Но за «железным» символом ангел-хранитель может скрывать и какую-то подсказку — дату, номинал и др.

Летящие перья

Парящие в воздухе перья считаются самым достоверным знаком присутствия ангела-хранителя — особенно в тех случаях, когда рядом нет ни одной птицы. Если вы обнаружили перо в самом необычном месте, сохраните его — оберег обязательно защитит вас.

Возникшее чувство холода или тепла

Внезапно окатило холодным потом? Возможно, ваш ангел-хранитель указывает на какие-то ошибки — чтобы вы опомнились и поменяли свое поведение. А приятное ощущение тепла может означать поддержку от духовного существа.

Облака

Облака, похожие на различные фигуры, напоминают человеку, что сейчас необходимо сфокусироваться на главном и не распыляться в делах. Присмотритесь, какую форму принимает белый сгусток — это может быть какой-то предмет, животное или человек.

Неисправные гаджеты

Неожиданно сломанный пульт или севший аккумулятор не всегда свидетельствуют о технической неисправности. Возможно, ангел-хранитель побуждает вас задуматься о своих желаниях, поскольку они могут быть небезопасными.

Слышится собственное имя

Померещилось, что вас окликнули по имени? Для человека со здоровой психикой это является предвестником важных событий — переезда, судьбоносной встречи, долгожданного поступления в университет и т.д.

Ранее 5-tv.ru писал, как выбор имени негативно сказывается на судьбе человека.