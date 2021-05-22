Можно ли заразиться СПИДом через укус комара?

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 2 971

Врач-инфекционист рассказала, чем на самом деле опасны кровососущие.

Фото, видео: Depositphotos / mrfiza; 5-tv.ru

Согласно опросу Росстата, каждый шестой россиянин уверен, что можно подхватить ВИЧ-инфекцию через укус комара. На самом деле многочисленные исследования показали, что ВИЧ (так же как вирусным гепатитом и коронавирусом) таким образом заразиться нельзя, рассказала 5-tv.ru инфекционист-педиатр Елена Акименко.

Во-первых, концентрация вируса в крови зараженного человека очень мала, и комар просто не получает его при укусе. Кроме того, попадая в среду вне человека, вирус погибает. Во-вторых, комары не впрыскивают кровь в тело жертвы, поскольку их хоботок устроен так, что кровь может двигаться только в одном направлении - поступательном.

Однако это не значит, что комары совсем уж безобидны.

«Самое опасное заболевание, передающееся комарами, — малярия. Это самая распространенная из завозных инфекций в России. Она попадает к нам из стран Африки и Юго-Восточной Азии, и характеризуется у пациентов периодической лихорадкой, головной болью, ознобом. Причем они могут начаться как через семь дней, так и через несколько месяцев после инфицирования. Если не начать лечение в первые сутки, может развиться тяжелое заболевание, смертность от которого очень высока», — рассказала Акименко в беседе с 5-tv.ru.

Чтобы обезопаситься от малярии, врач советует перед поездкой на отдых пройти курс химиопрофилактики, которая предотвращает развитие болезни.

Также комары являются переносчиками желтой лихорадки, которая завозится в Россию туристами из тропических районов Африки и Америки. Ее основные симптомы — лихорадка, головная и мышечная боль, однако наиболее опасна она развитием желтухи и кровотечений. Против желтой лихорадки существует вакцина, которую предлагают туристам, выезжающим в районы ее распространения, говорит Акименко.

Заразиться при укусе комара можно и лихорадкой Зика, которая особенно опасна для беременных, так как приводит к выкидышам и преждевременным родам, а у младенцев — к аномалиям центральной нервной системы и микроцефалии.

«Это далеко не полный список заболеваний, которые передают комары. Специфического лечения и профилактики за редким исключением нет, поэтому необходимо использовать инсектициды, москитные сетки и электрофумигаторы», — резюмирует Акименко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инфекционист назвал отличия COVID-19 от сезонной аллергии.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.58
-0.02 89.94
0.17
Как повелевают и покоряются друг другу разные знаки зодиака?

Последние новости

9:56
Месть за совращение: 56-летний житель Сахалина убил и расчленил молодого друга
9:42
Не только наркотики: клип Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих
9:28
«Понимаешь, что происходит?!» — Киркоров огласил странное пророчество Ванги
9:14
Байден уклонился от ответа на вопрос об откровениях Обамы про НЛО
9:00
Диета, гигиена или операция: как эффективно снизить обильное потоотделение?
8:48
Дмитрий Шепелев пожаловался, что падчерица утомила его разговорами

Сейчас читают

День поминовения Николы Вешнего: что можно и категорически нельзя делать 22 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Жесткие ограничения: муж советской «Мальвины» Проценко раскрыл детали похорон
Мария Максакова намерена отобрать детей у бывшего мужа. Есть ли шансы?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака