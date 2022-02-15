🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

ТОП-3 совета от онколога, которые снизят риск развития колоректального рака

|
Анастасия Шадская
Анастасия Шадская Эксклюзив 9 696

Андрей Базылев рассказал, какие привычки способствуют появлению онкологии толстой и прямой кишки.

Фото, видео: depositphotos / AnatomyInsider, 5-tv.ru

Многие люди маниакально боятся заболеть раком, но еще больше опасаются идти на обследование к врачу-онкологу. А особенно это касается «неудобных» видов рака — к таким относится и колоректальный (рак прямой или толстой кишки). Но даже если это неприятно и страшно — следить за своим здоровьем нужно.

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев рассказал 5-tv.ru, какие привычки могут существенно повысить риск развития колоректального рака.

Что повышает риск развития рака?

Недавно в журнале Cancer Spectrum вышла статья о негенетических факторах риска развития колоректального рака.

«И в статье говорится, что люди, которые употребляют в большом количестве сладкие газировки, мясо, алкоголь, подвержены достаточно большому риску развития колоректального рак», — поделился эксперт.

И действительно, многие исследования и раньше подтверждали эту информацию. Соответственно, уменьшение количества таких продуктов в рационе уже будет не лишним.

Как минимизировать риск появления колоректального рака?

Андрей Базылев дал три простых совета, которые могут уберечь здоровье мужчин и женщин.

«Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребления алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать. Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае», — объяснил он.

Онколог также ответил на вопросы сомневающихся. Те обычно приводят в качестве примера другие исследования. Согласно их выводам, и при полном воздержании от спиртного рак прямой и толстой кишки все равно появляется.

«Такие исследования не совсем корректны. Потому что человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты, либо пить напитки, которые тоже содержат алкоголь — например, квас. Поэтому эти исследования не совсем соответствуют действительности», — разъяснил Базылев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой симптом при посещении туалета говорит о раке.

-4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.58
1.59 86.85
1.49
Получаем подарки и радуемся! Китайский совет дня на вторник, 15 февраля

Последние новости

9:07
Получаем подарки и радуемся! Китайский совет дня на вторник, 15 февраля
8:52
Стало известно, о чем последний сериал с участием Евгении Брик
8:47
ТОП-3 совета от онколога, которые снизят риск развития колоректального рака
8:44
Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с Байконура на МКС
8:26
Как по руке определить жадного мужчину — мастер-класс от хироманта
8:24
К каким психологическим проблемам у дочери Брик приведет желание родных скрыть от нее смерть мамы

Сейчас читают

Кардиолог рассказала о пользе интимной близости для профилактики тромбозов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 14 по 27 февраля
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год