ТОП-3 совета от онколога, которые снизят риск развития колоректального рака

Многие люди маниакально боятся заболеть раком, но еще больше опасаются идти на обследование к врачу-онкологу. А особенно это касается «неудобных» видов рака — к таким относится и колоректальный (рак прямой или толстой кишки). Но даже если это неприятно и страшно — следить за своим здоровьем нужно.

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев рассказал 5-tv.ru, какие привычки могут существенно повысить риск развития колоректального рака.

Что повышает риск развития рака?

Недавно в журнале Cancer Spectrum вышла статья о негенетических факторах риска развития колоректального рака.

«И в статье говорится, что люди, которые употребляют в большом количестве сладкие газировки, мясо, алкоголь, подвержены достаточно большому риску развития колоректального рак», — поделился эксперт.

И действительно, многие исследования и раньше подтверждали эту информацию. Соответственно, уменьшение количества таких продуктов в рационе уже будет не лишним.

Как минимизировать риск появления колоректального рака?

Андрей Базылев дал три простых совета, которые могут уберечь здоровье мужчин и женщин.

«Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребления алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать. Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае», — объяснил он.

Онколог также ответил на вопросы сомневающихся. Те обычно приводят в качестве примера другие исследования. Согласно их выводам, и при полном воздержании от спиртного рак прямой и толстой кишки все равно появляется.

«Такие исследования не совсем корректны. Потому что человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты, либо пить напитки, которые тоже содержат алкоголь — например, квас. Поэтому эти исследования не совсем соответствуют действительности», — разъяснил Базылев.

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