«Чертовски больно»: хирурги удалили медиуму Николь Кузнецовой часть легкого

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Рита Цветкова
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Из-за врожденных проблем с дыхательными путями, звезда «Битвы экстрасенсов» подверглась уже трем сотням хирургических вмешательств.

Фото, видео: Instagram @nikol.official

Медиум и блогер Николь Кузнецова рассказала своим подписчикам в Instagram об очередном перенесенном ею хирургическом вмешательстве. На этот раз врачи оперировали легкие звезды «Битвы экстрасенсов». На своей странице ясновидящая опубликовала фото из палаты Первого МГМУ имени Сеченова в Москве и поблагодарила фанатов за поддержку и беспокойство о ее здоровье. По словам Кузнецовой, эта операция была особенно болезненной и восстановление проходит весьма непросто.

«Спасибо, что вы у меня есть. Мне удалось сохранить большую часть легкого. Если честно, это все чертовски больно, как кесарево и дренаж при пневмотораксе одновременно и умножить на два. Телефон мне кажется сейчас таким тяжелым…» — написала в своем посте Николь Кузнецова.

Instagram @nikol.official

Как раньше признавалась фанатам медиум, она болеет всю жизнь — на протяжении 33 лет женщина вынуждена регулярно обращаться за медицинской помощью. С детства у нее наблюдались серьезные проблемы с дыхательными путями. Кроме того, у Кузнецовой диагностирован рецидивирующий папилломатоз гортани. Из-за этого экстрасенсу постоянно требуется хирургическое вмешательство, иначе она просто не сможет дышать. На счету Николь уже около 300 операций по удалению опухолей в горле. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николь Кузнецова едва не потеряла сына, страдающего сахарным диабетом.

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