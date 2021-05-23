Восхищение и изумление: Россия дважды за неделю поразила мир проектами в энергетике

Как и в любом серьезном международном процессе, будь то конфликт на Ближнем Востоке или что-то другое, Россия остается одним из главных действующих лиц. Как в политических вопросах, так и в миротворческих. И это очень важно — выстраивать надежные отношения с разными партнерами. Эта неделя была показательна — тут и серьезные проекты, и ключевые встречи на высшем уровне.

В среду, 19 мая, Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых энергоблоков на двух АЭС в Китае. Речь идет о седьмом и восьмом блоке Тяньваньской атомной электростанции, а также третьем и четвертом блоке станции «Сюйдапу». Энергетическое сотрудничество двух стран всегда оставалось самой весомой и самой успешной отраслью. А взаимодействие в атомной сфере — это стратегически приоритетное направление. В Китае возводятся мощные, современные, безопасные и экологичные ядерные реакторы российского дизайна. Планируется, что они войдут в строй уже через пять-семь лет. Сооружением объектов занимается госкорпорация «Росатом» при участии партнеров со стороны КНР. В среду лидеры России и Китая дали команду к началу строительства.

За прошедшее с подписания договора время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень.

Российский опыт в энергетической сфере один из лучших и значительных в мире. Наши ученые с советских времен реализуют такие амбициозные проекты, что у коллег из разных стран вызывают изумление и восхищение. Так на этой неделе в Курчатовском институте запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку под названием «Токамак».

Здесь я остановлюсь чуть подробнее. Даже сам термин «токамак», которым теперь пользуются ученые на всей планете, русского происхождения. Его придумали советские ученые, как и саму систему. Токамак позволяет получить безопасный и, главное, практически неиссякаемый источник энергии. Внутри устройства создается плазма, имеющая невероятно высокую температуру. Для понимания - она выше, чем на Солнце.

Наши специалисты первыми в мире изучат, как удерживается энергия этой плазмы. Это даст неограниченные возможности по развитию уникальных технологий, искусственного интеллекта, производства синтетических организмов и медицинских исследований.

«Чтобы нам успешно двигаться по реализации программы, нам надо обновить, провести модернизацию созданной несколько десятилетий назад базы для производства. Россия была абсолютно самодостаточна. Мы производили все сами, все компоненты от начала до конца», — рассказал президент НИЦ «Курчатовский Институт» Михаил Ковальчук.

Совместные энергетические проекты, экономические и, конечно, вопросы безопасности. В таком нестабильном со стороны Запада мире очень важны региональные союзы и здесь сложно переоценить их значимость.

В среду в Душанбе состоялось заседание совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности. Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал коллег по ОДКБ к усилению внешнеполитической координации и взаимной поддержке.

За последний месяц ряд стран организации столкнулись с серьезными кризисами — конфликтуют Таджикистан и Киргизия, а также сложная обстановка сохраняется на границе Армении и Азербайджана. Кроме того, угроза исходит от боевиков, которые активизировались в северных провинциях Афганистана. Поэтому от четкого взаимодействия и общего понимания проблем от коллег блоку зависит безопасность на огромной территории Европы и Азии. Не обошли стороной на этой неделе экономические и интеграционные процессы. В пятницу, 21 мая, в режиме видеоконференции состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Несмотря на пандемию, страны ЕврАзЭС смогли в первом квартале этого года нарастить товарооборот. Он вырос на 17%. Не случайно президент России обратил внимание на то, что активное развитие сотрудничества в рамках союза привлекают и другие зарубежные государства.

«Последовательно расширяются и диверсифицируются внешние связи объединения, разработана и успешно применяется гибкая система взаимодействия с государствами, интеграционными структурами и международными организациями. Эта система позволяет поддерживать, развивать торгово-экономические связи с партнерами на разных курсах и уровнях», — заявил президент РФ.

Владимир Путин напомнил, что в рамках совета необходимо принимать совместные меры в вопросе регулирования цен на социально значимые товары. Нестабильность на мировых рынках отражается на всей экономике и нужно приложить усилия, чтобы сдержать цены. И вместе решать насущные проблемы для того, чтобы повысить уровень жизни населения стран ЕврАзЭС.