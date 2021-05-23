Почему у Влада Топалова нет будущего в российском шоу-бизнесе

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Алина Потёмкина
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После распада группы Smash! он ведет сольную карьеру, но стадионы не собирает.

Почему у Влада Топалова нет будущего в российском шоу-бизнесе

Фото: РИА Новости / Юрий Лашов

Супруг Регины Тодоренко Влад Топалов недавно перенес операцию, и сейчас восстанавливается после нее. Пока муж отлеживается и набирается сил дома, его жена не прекращает вести светскую жизнь: ведущая посетила премьеру фильма «Сахаров. Две жизни», где ее подкараулили журналисты сайта KP.RU. В беседе она призналась, что ее супруг пока не думает о возвращении в мир шоу-бизнеса, и объяснила, почему.

«Я думаю, он не будет этого делать. Он выступает только для души. Та музыка, которая нравится моему мужу, здесь непопулярна, это андеграунд. Не знаю, конечно, может в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию, и будем там продвигать себя…» — задумчиво сказала Тодоренко.

После распада группы Smash!! Влад Топалов ведет сольную карьеру, но про него не скажешь, что он собирает стадионы. Сама ведущая задумывается о том, чтобы построить карьеру певицы в будущем — вместе с мужем она уже записала трек, также принимала участие в шоу «Голос», а в юности пела в группе Real O.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует Влад Топалов после операции.

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