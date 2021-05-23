Актриса, жена Золотухина, вдова Филатова: чем известна актриса Нина Шацкая?

Новость о смерти заслуженной артистки РФ Нины Шацкой стала полной неожиданностью для ее многочисленных поклонников, друзей и близких. Вдова Леонида Филатова скончалась 23 мая в Москве на 82-м году жизни.

Чем запомнилась Нина Шацкая и какой была ее жизнь?

Детство и юность Нины Шацкой

Ранее детство будущей актрисы пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны. Она родилась 16 марта 1940 года в столице СССР — Москве. У будущей артистки был отличный голос и идеальный слух.

Родители брали для Нины Шацкой уроки вокала, в будущем она планировала стать певицей и петь на сцене. После окончания школы Шацкая поступала в ГИТИС — пожала документы сразу на факультет драмы и музкомедии.

Вокальное прослушивание Шацкой прошло с успехом — члены приемной комиссии высоко оценили ее данные. Так что у Нины не осталось сомнений — она выбрала для поступления факультет музкомедии.

К моменту получения диплома в 1963 году Шацкая была уже замужем за актером Валерием Золотухиным. Она пыталась поступить на службу к нему в Театр Моссовета, но даже его поручительство не помогло. Так что почти год Нина просидела дома без ролей.

Однажды ее обнадежили — в Моссовете срывался показ пьесы «Обручальное кольцо» из-за не прилетевшей в столицу актрисы. Требовалось срочная замена — и обратились к Шацкой.

«Почему я согласилась? Как хватило смелости? Это был ввод за несколько часов. Примерка костюмов, прическа, показы мизансцен и танцев, запоминание текста — одновременно. Все мне подсказывали, все переживали. От этой ситуации старый спектакль взбодрился, освободившись от груза многолетней усталости. Отыграла, получила благодарность от театра и вновь засела дома», — рассказывала артистка позже.

Театр на Таганке

В 1964 году Нина Шацкая вместе с Золотухиным по совету друзей отправилась на прослушивание в Театр на Таганке. «Судил» актрису Юрий Любимов. И он взял ее на службу.

«Все было несерьезно, в небольшом кабинете Юрия Петровича, у меня даже привычного мандража не возникло. Перед показом договорились с Валерием скрыть, что мы муж и жена. Так что мнение о том, что взяли Валерия, а меня как его жену, — неправда», — говорили Шацкая.

Этому театру она отдала почти 30 лет своей жизни — с 1964-го по 1993 годы. Среди ролей, которыми она запомнилась, были Клотильда в «Пире во время чумы», Зося в «Часе пик», Племянница в «Добром человеке из Сезуана», Мариана в «Тартюфе», Женя Комелькова в «А зори здесь тихие» и, конечно, Маргарита в «Мастере и Маргарите».

Театральный режиссер Иосиф Райхельгауз так вспомнает талант актрисы в беседе с 5-tv.ru.

«Я Нину Сергеевну знаю очень давно, потому что работал в Театре на Таганке. И даже до того, как там работал, будучи студентом, мы, естественно, бегали и пробивались на известнейшие спектакли Юрия Петровича Любимова, где она играла. особенно Мастер и Маргарита, она играла Маргариту и была непревзойденной красавицей, возможно, первой на советской сцене она спиной к залу сидела обнаженная», — поделился он.

В 1993 году Шацкая стала одной из многих, кто ушел из Театра на Таганке из-за знаменитого конфликта актеров с Любимовым. Оказалось, что тот собирался приватизировать театр втайне от коллектива. Труппе это пришлось не по нраву.

ТАСС /Гердо Владимир, 5-tv.ru

Жизнь после Таганки

После ухода из Театра на Таганке Нина Шацкая некоторое время работала в театре «Содружество актеров Таганки». Затем, по приглашению Райхельгауза оказалась в его «Школе современной пьесы».

«Дальше я позвал ее к нам в театр, она много здесь играла, гастролировала. А потом Ленечка умер, тем не менее, Нина продолжала здесь жить и работать. Несколько лет назад уже стало ей тяжело, стала много болеть, работать перестала, хотя мы общались, перезванивались, о чем-то разговаривали», — рассказал режиссер.

Нина Шацкая в кино

Хотя с театром у Нины Шацкой сложилось не сразу, в кино ее привечали даже раньше этого. Она дебютировала на экране в роли Инны в фильме «Коллеги» по повести Василия Аксенова в 1962 году.

Но первую известность и узнавание Шацкая заслужила уже после роли одной из пионервожатых в знаменитой комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен» режиссера Элема Климова.

В 1968 году Шацкой доверили главную роль в музыкальной комедии «Белый рояль». Ее героиня была музыковедом, которая увлеченно искала артефакты из мира музыки разных эпох. Так она смогла отыскать балалайку Петра I и барабан самого Чингиз-Хана, после чего переключилась на поиски некоего Белого Рояля эмира Бухары.

Фильм «Контрабанда» с Владимиром Высоцким мог положить начало успешной музыкальной карьере Шацкой. Но жизнь распорядилась иначе.

«Мы записали замечательную песню о любви двух морских лайнеров в кинофильме „Контрабанда“. Получилось очень неплохо, и Володя сказал: „Нин, давай с тобой запишем пластинку“. Но закружили дела — не получилось. У нас с Володей сливались голоса», — признавалась покойная актриса.

Одной из самых известных картин Нины Шацкой стал фильм «Сукины дети» ее супруга Леонида Филатова. Съемки заняли лишь 24 дня, но на выходе драма получилась невероятно жизненной и цепляющей.

«Говорили, что я играла Аллу Демидову, а Таня Кравченко — Зину Славину. Это не так, образы были собирательные», — поясняла Шацкая.

После этого и вплоть до конца 00-х Шацкая сознательно не снималась в кино. В 2013–2015 году случилось ее возвращение на экраны в небольших ролях в телесериалах. Сама она не скрывала, что делала это из-за финансовых сложностей.

Актриса, жена Золотухина, вдова Филатова: чем известна актриса Нина Шацкая? 1/4 Нина Шацкая в фильме-спектакле "Ярость" 2/4 Нина Шацкая в фильме "Сукины дети" 3/4 Нина Шацкая в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" 4/4 Нина Шацкая в фильме "Белый рояль"

Личная жизнь Нины Шацкой

Нину Шацкую запомнили, как жену и позже вдову Леонида Филатова. Но первым ее супругом был не менее знаменитый Валерий Золотухин. Они были однокурсниками в ГИТИСе, сначала просто дружили, а потом случилась любовь.

«Когда мы стали близки, я взяла его за руку и привела к маме: „Вот мой муж“. Он не сопротивлялся. Все случилось внезапно и быстро», — говорила Шацкая.

Они прожили в браке шесть лет, когда у них в 1969 году родился сын Денис. В 1988 году он окончил музыкальное училище, учился на режиссера во ВГИКе, но в итоге отдал себя церкви. Еще студентом он посещал храм Святого Мартина Исповедника на Таганке. Он стал петь в хоре, был пономарем и алтарником.

В итоге Денис Золотухин бросил учебу во ВГИКе на третьем курсе, пошел учиться в духовную семинарию. Теперь он иерей Дионисий с приходом в городе Видное в Подмосковье.

А вот жизнь его родителей была не такой мирной. По словам Нины Шацкой, развод с Валерием Золотухиным в 1977 году случился из-за многочисленных измен актера.

«Он очень много концертировал, у него были какие-то увлечения: одна, вторая, третья… Валерий был очень неверным человеком. Если бы Валерий мне не изменял, я бы не ушла от него, как бы кто мне не нравился», — признавалась она.

Шацкая была несчастна с Золотухиным, еще в браке у нее начались отношения с актером Леонидом Филатовым. Который, кстати, знал ее мужа и неплохо с ним общался по Театру на Таганке. Филатов с Шацкой играли Мастера и Маргариту в одноименном спектакле.

Нина Шацкая с мужьями — Валерием Золотухиным и Леонидом Филатовым

Тогда роман не вылился ни во что серьезное — Филатов женился на актрисе Лидии Савченко. Однако их неумолимо тянуло друг к другу. Позже Шацкая даже рассказывала, что в этом была замешана мистика.

«Как-то я гадала со свечой и на стене увидела очертания рогов, собаку и кулак с большим пальцем, будто показывающем высший класс! Мне казалось, что в моей жизни должно случиться что-то необыкновенное. И я… встретила Леню. Он был по гороскопу Козерог, родился в год Собаки и оказался прекрасным человеком. Все совпало!»

В итоге оба развелись со своими супругами и сошлись. В 1982 году состоялась их свадьба, много позже — венчание. И вел его сын Нины — Денис Золотухин. Он же помог своим родителям возобновить общение после 20-ти лет игнорирования друг друга после развода, хотя оба уже имели новых спутников жизни.

«Они ведь с сыном обманули и меня, и Тамару. Валерий после 20-летнего молчания хотел возобновить со мной нормальные отношения, и Денис хотел этого. Они сказали Тамаре, что я хочу ее видеть, а мне сказали, что она хочет видеть меня», — рассказывала Шацкая.

Любимый Ленечка и тяжелая болезнь

Леонид Филатов был слаб здоровьем, но не берег себя. Узнав, что муж тяжело болен, Нина оставила службу в театре и стала ухаживать за ним — тот после операции долгое время передвигался в инвалидном кресле.

Вспомнил то время в беседе с 5-tv.ru и Иосиф Райхельгауз.

«Потом я там работал, а Ленечка Филатов — мы с ним много и работали, и дружили. Он писал свои замечательные пьесы и, естественно, поскольку Нина была его женой, то всегда все это вместе, в одном театре… А дальше, когда Леня болел, Нина вела себя просто замечательно и благородно, не отходила от него, — поделился режиссер. — Я довольно часто приезжал в больницу и видел, как она его буквально тащит в эту жизнь. И вытащила, надо сказать».

Филатов в 1993 году перенес инсульт, а через несколько лет ему удалить обе почки. Несколько лет он провел на диализе, пока ему не пересадили донорский орган. В 2003 году у него началась сильная пневмония, при которой врачи лечили его иммуностимулирующими препаратами. Началось отторжение пересаженной почки и вскоре он скончался.

Нина Шацкая осталась вдовой и прожила после смерти второго супруга еще почти 18 лет. Она умерла 23 мая 2021 года на 82-м году жизни. Причиной ее кончины, по предварительным данным, стали последствия коронавируса.

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