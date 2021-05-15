Звезда советской и югославской эстрады Джордже Марьянович умер от COVID-19

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Анастасия Шадская
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В СССР о певце и композиторе заговорили после выхода картины «Любовь и мода», где серб исполнил ставшую хитом песню Devojko mala.

Звезда советской и югославской эстрады Джордже Марьянович умер от COVID-19

Фото: ТАСС / Яковлев Александр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Популярный на советской и югославской сцене певец и композитор Джордже Марьянович умер 15 мая на 90-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщило сербское издание «Блиц».

Артист переносил болезнь тяжело, последние дни он был постоянно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи до последнего боролись за жизнь звезды, но спасти Марьяновича не удалось.

Президент Сербии Александр Вучич направил семье покойного телеграмму с соболезнованиями.

«Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений», — привел слова политика ТАСС.

Джордже Марьянович родился в 1931 году в Югославии, его первая пластинка «Музыка для танцев» вышла в 1959 году. Через четыре года о нем заговорили в Советском союзе, когда на экраны вышел фильм «Любовь и мода». Марьянович исполнил там песню, ставшую хитом — Devojko mala («Маленькая девушка»).

Уже в 1964 году Марьянович выступил на «Голубом огоньке» на советском телевидении. Его успех был грандиозен — первые же гастроли по городам СССР прошли с колоссальным успехом. Причем пел он не только свои песни, но и произведения Никиты Богословского, Яна Френкеля, Эдуарда Колмановского.

Многие помнят, как в 1967 году Марьянович отправился в разрушенный страшным землетрясением Ташкент, где выступил перед его жителями. В 1980 году исполнителю во время концертов в Сочи вручили грамоту с благодарностью об укреплении дружбы между советским и югославским народами.

Марьянович много выступал за пределами родины. Помимо СССР, он давал концерты в Германии, США, Франции, Швейцарии и Болгарии. В 1990 году на излете существования Советского союза указом президента СССР Михаила Горбачева Марьяновича наградили орденом Дружбы народов «За большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами Советского Союза и Социалистической Федеративной Республики Югославия».

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве простились с народным артистом Владимиром Качаном — он умер от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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