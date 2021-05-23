Названа причина смерти вдовы Филатова актрисы Нины Шацкой
| Светлана Шевченко Общество 3 125
Заслуженной артистки России не стало на 82-м году жизни.
Фото: Kino-teatr.ru
Советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая умерла после продолжительной болезни. Предварительно, по информации 5-tv.ru, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция.
Как сообщает ФАН, вдова Леонида Филатова перенесла инсульт, а также у нее были проблемы с почками. К слову, с этими же трудностями со здоровьем сталкивался и сам режиссер.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, о смерти звезды Театра на Таганке Нины Шацкой сообщил актер Ефим Шифрин. О дате и месте похорон будет сообщено позднее.
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