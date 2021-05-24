Уберегло только чудо: как Пугачева едва не стала жертвой маньяка-убийцы

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Анастасия Шадская
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40 лет назад Анатолий Нагиев по кличке «Бешеный» объявил охоту на Примадонну.

Уберегло только чудо: как Пугачева едва не стала жертвой маньяка-убийцы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певицу Аллу Пугачеву много раз преследовали поклонники, но один из таких случаев мог закончиться едва ли не трагедией. Как выяснилось, звезда чуть не стала жертвой знаменитого маньяка Анатолия «Бешеного» Нагиева.

Об этом случае вспомнил литератор Федор Раззаков в последнем выпуске «Новых русских сенсаций».

«Маньяк к ней приезжал, как раз в 80-м году, охотился на нее. Его потом арестовали за изнасилование, за убийство нескольких женщин», - поделился с журналистами эксперт.

Кто такой Анатолий Нагиев?

Анатолий Нагиев — известная личность. Он начал совершать изнасилования еще в 1975 году, за что получил шесть лет тюрьмы. За хорошее поведение невысокого и невзрачного юношу освободили по УДО в 1978 году. И тогда он перешел к убийствам.

Целью маньяка, как он позже признавался, уже тогда была Алла Пугачева. Поэтому в новых жертвах он искал схожести с Примадонной. По одной из версий, ему напомнила певицу одна из убитых им в 1979 году женщин — пассажирка поезда.

Нагиев работал киномехаником передвижной киноустановки, поэтому много перемещался по стране. Это позволило ему совершить более 30 изнасилований и несколько убийств — точное количество его жертв осталось неизвестным.

Нагиева арестовали в сентябре 1980 года. Он неоднократно сбегал из тюрьмы или совершал нападения на сотрудников правоохранительных органов при попытке побега. Оттягивая смертную казнь, он постепенно раскрывал имена убитых. В 1981 году он признался, что несколько раз ездил в Москву, чтобы выследить, изнасиловать и убить Аллу Пугачеву. Также он имел аналогичные планы и на другую певицу — Софию Ротару.

Его казнили в апреле 1982, когда Нагиеву было только 24 года. По пути на расстрел маньяк вырвался и набросился на конвоира, требуя отдельно судить его за это. Так он рассчитывал отложить казнь и снова сбежать. Но в итоге его расстреляли в тот же день.

Wikimedia / Телекомпания «НТВ» — Телепередача «Следствие вели…» — серия «Бешеного» — уничтожить!»

Другие преследователи Пугачевой

Были у Аллы Пугачевой и другие неадекватные фанаты, пишет портал «Дни.ру». Один из них по каминной трубе проникал в ее квартиру на Тверской-Ямской в Москве и жил там в отсутствие звезды. А еще один преследователь разбился насмерть, когда пытался с крыши забраться на балкон звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кристина Орбакайте рассказала о самом важном совете от Пугачевой.

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