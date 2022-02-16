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Инфаркт и не только: о каких опасных заболеваниях может говорить зевота?

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист Эксклюзив 5 657

В интервью 5-tv.ru врач рассказал, когда зевать — это норма, а когда — тревожный симптом.

Фото, видео: Depositphotos / eddiephotograph; 5-tv.ru

Зевота — самое банальное проявление сонливости, усталости, которое на первый взгляд кажется абсолютно безобидным явлением. Однако даже она может быть признаком того, что здоровье человека не в порядке. О том, когда на зевоту стоит обратить внимание как на симптом, и о каких заболеваниях она может предупреждать, 5-tv.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, если человек зевает после плотного обеда, перед сном или в душном помещении, в этом нет ничего страшного и необычного. В это время происходит выравнивание венозного и артериального кровотоков, что для организма полезно. Но если вы стали замечать за собой зевоту слишком часто, стоит не откладывать визит к врачу.

«Ученые заметили, что очень часто зевание возникает у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфарктам. Часто зевающий человек переутомляется, плохо спит, у него много стрессов, и зевота может быть симптомом серьезного заболевания. Если вы стали часто замечать у себя зевание, есть повод задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, о режиме труда и отдыха», — заметил медик.

Также он пояснил, что ученым не удалось доказать, что люди зевают в душных помещениях из-за кислородного голодания. По его мнению, это скорее связано с переизбытком углекислого газа в воздухе, который подавляет дыхательную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каких заболеваниях говорят холодные ноги.

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