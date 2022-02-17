Настоящие тираны! Мужчины каких знаков зодиака постоянно изводят своих жен?

Жизнь с любым мужчиной может превратиться в ад, если между супругами нет взаимопонимания и доверия. Но есть два знака зодиака, представители которых чаще других оказываются отвратительными мужьями.

Девы

Мужчины-Девы часто бывают ужасными педантами. Они планируют свою жизнь на годы вперед и хотят, чтобы все было идеально. В начале отношений они кажутся девушкам прекрасными — красиво ухаживают, не скупятся на комплименты, всегда аккуратны, дома у них царит порядок.

Но после начала совместной жизни могут начаться проблемы. Если их избранницы не следуют требованиям Дев, то те становятся просто невыносимы. Они придираются по мелочам, ищут повод для ссоры, провоцируют женщин на конфликт, а потом оборачивают все против них.

Они не ревнивы, но знаки внимания в адрес других мужчин не простят. Чтобы жена соответствовала их статусу, они будут изводить ее днями напролет, замечать все ее недостатки во внешности и поведении.

Представителям этого знака зодиака важнее доказать свою правоту, чем беречь чувства любимой. Так что выдержать такого супруга может далеко не каждая.

Скорпионы

Мужчины, рожденные под знаком Скорпиона, очень страстные. Они не будут изменять своим возлюбленным, как многие считают. А вот ревновать до зубовного скрежета — пожалуйста, пишут «Белновости».

Скорпионы пойдут на все, чтобы у их избранниц не было от них секретов. Будут читать переписку в телефоне и соцсетях, препятствовать встречам с друзьями, везде сопровождать женщину. В какой-то момент они могут перейти даже к банальной слежке.

Любовь мужчины-Скорпиона отдает одержимостью, они часто нарушают личные границы и провоцируют конфликты.

Строить отношения со Скорпионом — очень сложно и энергозатратно. Если есть хоть какие-то сомнения в целесообразности таких отношений, не стоит даже тратить свое время, пытаться «понять и простить».

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