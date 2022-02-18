Цветы-убийцы: ТОП-7 смертельно опасных растений, о которых вы даже не догадывались

Семь растений, запахом и внешним видом которых вы любите наслаждаться, могут быть смертельно опасными. Некоторые из них растут в вашем саду или на клумбе во дворе дома. Чтобы уберечь себя и своих близких, необходимо научиться отличать безобидные цветы и ягоды от ядовитых.

Ландыш

«Пусть неярок их наряд, но так нежен аромат» — когда-то пела Гелена Великанова, даже не подозревая, что аромат их скорее опасен, чем нежен. Ядовито растение все целиком: его плоды, цветы, стебли, листья. Даже вода, в которой стояло растение, может нанести серьезный урон здоровью. Среди признаков отравления ландышем — галлюцинации и головная боль. Избежать летального исхода может только вовремя оказанная медицинская помощь.

Гортензия

Еще одно растение, токсичность которого удивит многих. Кустарник, пользующийся популярностью у ландшафтных дизайнеров, на самом деле может быть опасен. Особенно ядовиты бутоны гортензии — ярко-фиолетовые цветы. Применение в пищу растения категорически запрещено и может привести к отравлению, которое сопровождается одышкой, учащенным сердцебиением, понижением артериального давления.

Нарцисс

Легенду о самовлюбленном юноше, превращенного богами в цветок, помнят все. Цветок на самом деле очень красив. Но при этом еще и опасен, особенно луковицы. Да и запах нарцисса не безопасен, поэтому в детской его точно ставить не рекомендуется. Цветок и его луковицы вызывают сильную рвоту. Возможен паралич, судороги и в результате смерть.

Белладонна

Черные ягоды, которые легко принять за съедобные, несут в себе смертельную опасность. Употребление даже нескольких плодов может вызвать паралич дыхательного центра и, как следствие, остановку дыхания. Среди явных признаков отравления: сухость во рту, затрудненное дыхание, усиленное сердцебиение, иногда судороги, повышение температуры, отек и покраснение кожных покровов.

Интересный факт, что Белладонна с итальянского переводится, как красивая женщина. Возможно, именно поэтому ягода притягивает своей красотой и таит в себе смертельную опасность.

Багульник

Удивительное растение, которое может, как и вылечить, так и убить человека. Кустарник применяют для лечения заболеваний легких. При этом багульник может оказывать негативное влияние на нервную систему человека и вызвать такие симптомы отравления как тошнота и рвота, обильное слюноотделение, судороги и нарушение равновесия и координации движения.

Дурман обыкновенный

Категорически запрещено нюхать и тем более употреблять белые цветы. Дурман — ядовитое растение, способное вызвать паралич, галлюцинации, ввести человека в состояние комы или вовсе привести к летальному исходу. Первые симптомы отравления: расширенные зрачки, покраснение лица, сиплый голос, сильное чувство жажды. В небольших дозах дурман, как и багульник, используют для лечения бронхитов, пневмонии, астмы.

Белена

Высокое растение с крупным стеблем и белыми цветами только кажется безобидным. Во время цветения от Белены исходит неприятный запах, как предупреждение об опасности цветка. Если же все-таки употребить в пищу растение, но симптомы отравления не заставят себя ждать. Среди признаков интоксикации: жар, учащенное сердцебиение, повышение температуры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, о том, какую опасность в себе таят ландыши и почему стоит любоваться цветами на расстоянии.