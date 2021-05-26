«Виват, Кристина!» — Пугачева посвятила трогательную речь имениннице Орбакайте

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Егор Измалкин
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Примадонна на юбилее дочери появилась в шикарном платье принцессы от Валентина Юдашкина.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @alla.krutaya

Примадонна российской эстрады посвятила своей 50-летней дочери Кристине Орбакайте на праздновании юбилея длинную и очень трогательную речь, в которой рассказала, как сильно ей гордится.

По словам Пугачевой, наследница ее не перестает удивлять. Исполнительница «Миллиона алых роз» подчеркнула, что Орбакайте, несмотря на карьеру в шоу-бизнесе, все равно остается очень чистым и искренним человеком, ребенком.

«Это не просто дочь для меня! Это мотивация моей жизни, это пример для подражания! Я никогда не была такой, как она, и не буду. Дар — иметь такую дочь! Какая она трогательная! Какая она заботливая! Я молюсь каждый вечер за нее, это понятно. И за всех своих детей! Она все-таки первая, кто сделала меня бабушкой! А какие внуки!» — отметила она.

Счастливая мама назвала Орбакайте «гадким утенком», который превратился в прекрасную певицу. Пугачева также пожелала наследнице быть счастливой, не болеть и дальше продолжать заниматься любимым делом.

«Виват, Кристина! Виват, виват, виват!» — закричала Алла Борисовна.

Instagram @alla.krutaya

В этот же вечер на сцене выступил и Филипп Киркоров. Он исполнил несколько своих хитов и поблагодарил именинницу за шикарный праздник. Гости, среди которых были также Максим Галкин, Яна Рудковская, Екатерина Стриженова с супругом, Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Гуляев и другие звезды, долго веселились под зажигательную музыку. Сама же юбилярша представила собравшимся свой новый сингл «Я — Кристина Орбакайте».

Как писал 5-tv.ru ранее, Алла Пугачева перевоплотилась в «Золушку» в платье от Валентина Юдашкина на юбилее Кристины Орбакайте.

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