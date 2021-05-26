Певица Настя Крайнова рассказала, почему не захотела возвращаться в возрожденную группу «Тутси», несмотря на то, что экс-коллеги звали ее снова стать солисткой коллектива. По словам артистки, за последние годы она стала самостоятельной исполнительницей, а то, чем сейчас занимаются участницы коллектива, ей отвратительно.

«Какие-то махровые 90-е! Такой музыки уже нет! Маша Вебер говорила мне, что они сами запишут композицию, а я буду ходить с ними по телеканалам. Получается, что когда они все сидели дома, варили борщи, я ездила по гастролям, создавала свою музыку, образ, избавлялась от шлейфа „Тутси“. А сейчас я вернусь обратно и буду петь этот колхоз?!» — возмутилась она в YouTube-шоу Соне Кузьминой.

Тем более, по словам Крайновой, группа создавалась на образах озорных девчонок, а сейчас они уже взрослые женщины. Кроме того, Настя имела конфликт с Ириной Ортман.

«У нас всегда была конкуренция. Она никогда меня не любила. Почему? Этот вопрос я задала ее бывшему. Он ответил, мол у него сложилось ощущение, что меня не любила Юлия Михальчик, а Ортман была с ней за компанию. С Вебер всегда хорошо общалась», — поделилась экс-солистка «Тутси».

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Крайнова рассказала о деталях романа с актером Александром Носиком.