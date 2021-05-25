«Убежал от меня»: Роман с участницей «Фабрики звезд» доставил Носику крупные проблемы

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Георгий Иванов
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Бывшая солистка группы «Тутси» рассказала о деталях романа с российским актером.

«Убежал от меня»: Роман с участницей «Фабрики звезд» доставил Носику крупные проблемы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Роман актера Александра Носика и певицы Анастасии Крайновой был невероятно бурным, но, к сожалению, не долгим — пара распалась несколько лет назад. Сплетники и завистники поговаривали даже, что исполнительница стала причиной разлада в семье артиста и увела Носика у жены.

Сама бывшая участница группы «Тутси» всеми силами отрицает подобные обвинения, утверждая, что никогда себе не позволяла встречаться с женатыми мужчинами.

«У нас были отношения, но встречались мы не очень долго. На самом деле тогда он уже не жил с женой, они просто не были разведены. И все — началось: „Ах, как она могла увести мужика из семьи“. Хотя у меня принцип — не встречаться с женатиками. Мы не хотели афишировать наши отношения, но нас поймали — и понеслось», — рассказала свою версию событий исполнительница.

Выпускница одного из сезонов шоу «Фабрика звезд» также добавила, что из-за их романа у Александра Носика начались серьезные проблемы на работе. Настолько серьезные, что артисту приходилось буквально убегать от Насти, чтобы их не видели вместе.

«Мы тут недавно встретились на премьере фильма. Я с ним поздоровалась, а он стоит такой зашуганный. Я хотела сделать совместный снимок, а Александр убежал от меня. Я не поняла, что к чему, пошла в зал, села. Саша потом подошел и признался, что у него возникли серьезные проблемы на работе из-за нашей истории. Я была в шоке», — призналась певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Крайнова поделилась положительным опытом работы с продюсером Виктором Дробышем.

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