Бедрос Киркоров госпитализирован в московскую клинику

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Карина Бернтгольц
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Предварительно, у звезды диагностированы проблемы с сердцем.

Бедрос Киркоров госпитализирован в московскую клинику

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Отец знаменитого эстрадного поп-исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован в московскую клинику. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, госпитализация является плановой. У 88-летнего народного артиста России наблюдается хроническая сердечная (застойная) недостаточность. Ему назначен курс консервативной терапии.

Подробности о состоянии Бедроса Киркорова устанавливаются. 

Ранее отца Филиппа Киркорова госпитализировали в конце марта. Артист провел в больнице несколько недель. Причной стал очередное медобследование, после которого знаменитость здоровым и бодрым вернулся домой. 

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