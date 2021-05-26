Бедрос Киркоров госпитализирован в московскую клинику

Отец знаменитого эстрадного поп-исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован в московскую клинику. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, госпитализация является плановой. У 88-летнего народного артиста России наблюдается хроническая сердечная (застойная) недостаточность. Ему назначен курс консервативной терапии.

Подробности о состоянии Бедроса Киркорова устанавливаются.

Ранее отца Филиппа Киркорова госпитализировали в конце марта. Артист провел в больнице несколько недель. Причной стал очередное медобследование, после которого знаменитость здоровым и бодрым вернулся домой.